Der Elektronikkonzern Sony holt seine Finanztochter Sony Financial Holdings einem Zeitungsbericht zufolge vollständig in den Konzern. Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, will der Konzern für die ausstehenden Anteile 400 Milliarden Yen - umgerechnet 3,4 Milliarden Euro - in die Hand nehmen. Das Angebot an die Minderheitsaktionäre wolle Sony noch am Dienstag ankündigen. Sony hält derzeit rund 65 Prozent an der Finanzsparte. Laut Bericht bietet das Unternehmen 2.600 Yen pro Aktie von Sony Financial.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -19,4% gg Vm zuvor: -22,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -26,8% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.954,25 +0,10% Nasdaq-100-Indikation 9.339,00 +0,06% Nikkei-225 20.533,27 +1,98% Hang-Seng-Index 24.374,97 +1,84% Kospi 1.908,27 -1,49% Shanghai-Composite 2.893,60 +0,63% S&P/ASX 200 5.574,00 +2,08%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - In Kauflaune präsentieren sich die Anleger an den ostasiatischen Börsen am Dienstag. Wie bereits am Vortag an der Wall Street treiben Nachrichten zu einem Impfstoff des US-Pharmaherstellers Moderna, der bei einigen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen hat. Auch die global zu beobachtenden Lockerungen der Restriktionen gegen die Ausdehnung der Pandemie sorgen wie zuvor bereits in Europa und den USA für eine freundliche Stimmung. In Japan steigt der Nikkei-225 um 1,9 Prozent auf 20.507 Punkte, der HSI in Hongkong gewinnt 1,8 Prozent, in Südkorea steigt der Kospi um 2,1 Prozent, im australischen Sydney geht es um 2 Prozent nach oben. In Schanghai bleibt der Markt mit einem Plus von 0,5 Prozent zurück. Teilnehmer verweisen auf die latenten Spannungen zwischen den USA und China, die jederzeit wieder in ein aggressiveres Stadium treten könnten.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.597,37 3,85 911,95 -13,81 S&P-500 2.953,91 3,15 90,21 -8,57 Nasdaq-Comp. 9.234,83 2,44 220,27 2,92 Nasdaq-100 9.331,93 1,96 179,29 6,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,20 Mrd 1,38 Mrd Gewinner 2.647 1.658 Verlierer 331 1.268 Unverändert 41 83

Hausse - Gestützt wurde die Stimmung wie schon in Europa zum einen vom schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern und den zurückgehenden Neuinfektionen. Nach einem Interview mit US-NOtenbankchef Jerome Powell setzten die Anleger überdies auf weitere Unterstützung in der Krise durch die Notenbanken. Und nicht zuletzt trugen Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus zur guten Stimmung bei: Die Moderna-Aktie sprang um 20 Prozent nach oben, nachdem ein Impfstoff des Unternehmens gegen das Coronavirus bei gesunden Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen hatte. Grubhub verbesserten sich um 4,9 Prozent. Der Essenslieferdienst fordert in den Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit Uber einen höheren Preis. Uber legten 3,5 Prozent zu. Der Fahrdienstvermittler hatte unabhängig von den Gesprächen mit Grubhub den Abbau von 3.000 Vollzeitstellen angekündigt, um seine Kosten zu senken. T-Mobile US zeigten sich 4,7 Prozent fester. Softbank verhandele mit der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom über den Verkauf eines beträchtlichen Anteils an T-Mobile US, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 3,6 0,15 -102,1 5 Jahre 0,36 5,6 0,31 -156,0 7 Jahre 0,56 6,4 0,49 -169,3 10 Jahre 0,73 8,1 0,64 -171,9 30 Jahre 1,43 10,7 1,33 -163,2

Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger zeigte sich auch am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg mit sinkenden Notierungen um 8,1 Basispunkte auf 0,73 Prozent

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:36 % YTD EUR/USD 1,0914 -0,0% 1,0917 1,0815 -2,7% EUR/JPY 117,21 +0,1% 117,15 115,92 -3,9% EUR/GBP 0,8943 -0,1% 0,8949 0,8930 +5,7% GBP/USD 1,2203 +0,0% 1,2198 1,2114 -7,9% USD/JPY 107,39 +0,1% 107,31 107,18 -1,2% USD/KRW 1225,72 +0,0% 1225,19 1233,28 +6,1% USD/CNY 7,1086 -0,0% 7,1097 7,1128 +2,1% USD/CNH 7,1220 +0,1% 7,1167 7,1348 +2,2% USD/HKD 7,7509 -0,0% 7,7513 7,7515 -0,5% AUD/USD 0,6530 +0,2% 0,6517 0,6446 -6,8% NZD/USD 0,6053 +0,3% 0,6034 0,5961 -10,1% Bitcoin BTC/USD 9.534,01 -1,5% 9.682,51 9.773,01 +32,2%

Der Dollar war als sicherer Hafen angesichts der Haussestimmung bei Aktie nicht gesucht und gab deutlich nach. Der Euro notierte im späten Handel bei etwa 1,0915 Dollar gegenüber 1,0821 am Morgen. Der Dollar-Index gab 0,8 Prozent nach. In Krisenzeiten wirkt laut Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank das alte Narrativ, wonach die US-Wirtschaft aufgrund eines flexibleren Arbeitsmarktes besser mit Krisen umgehen könne, zunächst dollarpositiv. Er sieht darin einen Grund, dass der Dollar im Vergleich zum Euro in den vergangenen Monaten recht gut abgeschnitten habe. Langsam mischten sich aber Zweifel in dieses Bild, so Leuchtmann.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,55 31,82 +2,3% 0,73 -45,2% Brent/ICE 34,93 34,81 +0,3% 0,12 -45,0%

Erneut steil nach oben ging es mit den Ölpreisen. Hier setzten Anleger auf eine Belebung der Nachfrage im Zuge einer Konjunkturerholung und des wieder zunehmenden Reiseverkehrs. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 10 Prozent auf 32,37 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent legte 8,4 Prozent je Barrel zu auf 35,23 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.735,85 1.732,40 +0,2% +3,45 +14,4% Silber (Spot) 17,09 17,20 -0,6% -0,11 -4,3% Platin (Spot) 812,25 822,50 -1,2% -10,25 -15,8% Kupfer-Future 2,41 2,40 +0,4% +0,01 -14,2%

Nachdem der Goldpreis jüngst mit 1.765 Dollar auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen war, ließ ihn die klar positive Eröffnung der US-Aktienmärkte wieder zurückkommen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 1.733 Dollar. Wegen der wiedererwachten Risikofreude der Investoren war das Edelmetall, das in Krisenzeiten gerne als vermeintlich sichere Anlage gekauft wird, nicht gefragt. Auf der anderen Seite stützten aber die Aussagen von US-Notenbankchef Powell, die auf ein lang andauerndes niedriges Zinsniveau hindeuten.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Brasilien ist zum Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl von verzeichneten Coronavirus-Infektionen geworden. In dem südamerikanischen Land wurden bis Montag 254.220 Ansteckungsfälle gezählt. Auf den ersten beiden Plätzen liegen die USA mit 1,5 Millionen Infektionsfällen und Russland mit rund 290.000 Fällen. In Brasilien wurden innerhalb von 24 Stunden weitere 13.140 Ansteckungsfälle verzeichnet. Nach Schätzungen von Experten könnte die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Virus im bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land jedoch um das 15-fache höher sein. Es wird eine gewaltige Dunkelziffer vermutetet, da in dem Land nur in relativ geringem Umfang auf das Virus getestet wird.

USA/WHO

Im Streit um den Umgang mit der Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump mit einem Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gedroht. Trump veröffentlichte auf Twitter Bilder eines Briefes an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, in dem er mit einer permanenten Einstellung der US-Beitragszahlungen an die Organisation droht, wenn diese innerhalb der nächsten 30 Tage nicht "größere substanzielle" Änderungen in ihrer Arbeit vornehme. Auch werde seine Regierung andernfalls ihre WHO-Mitgliedschaft "überdenken".

ATOMOBILINDUSTRIE USA

Zwei Monate nach der Schließung wegen der Corona-Pandemie haben Autobauer in den USA die Arbeit in den Fabriken unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgenommen. Die Hersteller General Motors (GM), Ford und Fiat Chrysler begannen am Montag damit, ihre Produktion schrittweise hochzufahren.

VROOM

Der Online-Gebrauchtwagenverkäufer Vroom hat bei der US-Börsenaufsicht den Antrag für den Börsengang gestellt. Wie aus der Eingabe bei der SEC hervorgeht, plant die Vroom Inc eine Notierung an der Technologiebörse Nasdaq mit dem Tickersymbol VRM.

