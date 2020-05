Boyd ernennt Doug Britt zum nächsten CEO und Mitch Aiello zum Vorstandsmitglied

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Werkstoffen und Wärmemanagementlösungen, hat mit sofortiger Wirkung einen Führungswechsel angekündigt. Doug Britt wurde zum Präsidenten und CEO der Boyd Corporation ernannt, deren Name seit fast einem Jahrhundert ein Engagement für technologische Entwicklung und Reaktionsbereitschaft auf Kundenbedürfnisse widerspiegelt. Er tritt die Nachfolge von Mitch Aiello an, der weiterhin im Vorstand von Boyd tätig sein wird und von seinem Amt zurücktritt, um sich auf Gesundheit und Familie zu konzentrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200518005808/de/

Doug Britt joins Boyd Corporation as President CEO, previously serving as President of the Integrated Solutions division of FLEX. (Photo: Business Wire)

Doug Britt verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Leitung strategischer Initiativen, der Stärkung des kommerziellen Erfolgs, dem Management komplexer Betriebsabläufe und der Anregung von Wachstum in vielerlei Geschäftsbereichen. Zuletzt war Britt als Präsident der Abteilung für Komplettlösungen von FLEX tätig, einer über 20 Milliarden US-Dollar generierenden Geschäftseinheit, in der die Bereiche Industrial and Emerging Industries (IEI), Communications and Enterprise Compute (CEC) sowie Consumer Technologies Groups (CTG) vereint sind. FLEX ist ein 25 Mrd. USD starker globaler Anbieter von Lösungen in den Bereichen Design, Konstruktion, Fertigung und Lieferkette mit rund 180.000 Mitarbeitern und ist in 30 Ländern tätig.

"Ich freue mich darauf, Boyd in dieser aufregenden Zeit auf diesem Weg zu begleiten", sagte Doug Britt, der neue Präsident und CEO von Boyd. "Boyd hat sich einen Ruf als kundenzentrierter, innovativer und höchst zuverlässiger Lösungsanbieter in Bereichen erworben, die für die Endprodukte der Kunden von entscheidender Bedeutung sind. Ich freue mich darauf, die führende Position von Boyd in unseren aufregenden Endmärkten weiter auszubauen und die Fähigkeiten des Unternehmens weiter zu vertiefen und zu erweitern, um unseren Kunden bestmöglich zu dienen."

Mitch Aiello kam 1999 zu Boyd und wurde 2003 Präsident und CEO. Während seiner Amtszeit entwickelte sich das Unternehmen von einem Hersteller von Umweltversiegelungen und Dichtungen mit vier Standorten zu einem weltweit führenden Hersteller, der einige der größten Kunden in den Technologie-, Industrie- und Gesundheitsmärkten bedient. Das Unternehmen betreibt heute 27 Anlagen in 10 Ländern mit einem Jahresumsatz von über 1 Mrd. USD. Aiello wird seine Position im Vorstand von Boyd beibehalten und weiterhin als Investor in das Unternehmen eingebunden bleiben.

"Es war ein Privileg, Boyd in den letzten 20 Jahren zu leiten, und ich wünsche Doug Britt in seiner neuen Rolle als CEO für die kommenden Jahre das Beste", sagte Aiello. "Seine Vision für Boyd, seine Fachkompetenz in den Endmärkten des Unternehmens und sein hervorragender Ruf machen ihn zur idealen Wahl für die Führung dieses dynamischen Unternehmens. Boyd wird in großartigen Händen sein. Ich freue mich darauf, weiterhin im Vorstand des Unternehmens mitzuarbeiten, während Boyd auf dem eingeschlagenen Weg weitergeht."

"Im Namen des Vorstands von Boyd möchte ich Mitch Aiello danken und Doug Britt willkommen heißen", sagte Charlie Gailliot, Managing Director bei Goldman Sachs. "In den letzten 20 Jahren hat Aiello Boyd in eine erstklassige Plattform verwandelt, von der wir glauben, dass sie für zukünftiges Wachstum aufgestellt ist. Angesichts von Britts Hintergrund und seinen früheren geschäftlichen Erfolgen glauben wir, dass er wie geschaffen dafür ist, unsere gemeinsame Vision für das Unternehmen weiterhin zu verwirklichen."

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Werkstoffen, Wärmemanagement sowie Umweltversiegelungs- und Dichtungslösungen, die entscheidend für die Produkte sind, welche die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen für B2B-Beziehungen und Verbraucher wesentlichen Bereichen. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200518005808/de/

Contacts:

Amie Jeffries

Boyd Corporation

209-491-4715

amie.jeffries@boydcorp.com