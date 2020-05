Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist gestern mit Zugewinnen von knapp 5,7 Prozent in die neue Woche gestartet. Der baldige Neustart der Wirtschaft und Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19 beflügelten die Stimmung. Der DAX ging über 11.000 Punkten aus dem Handel. Marktidee: S&P 500. Der S&P 500 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 3.394 Punkten markiert. Der anschließende dynamische Abverkauf führte zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und ließ die Notierung in der Spitze um rund 35 Prozent einbrechen. Ausgehend vom 4-Jahres-Tief, startete eine Erholungsrally, die weiterhin intakt ist. Gestern stieg der Index auf ein 11-Wochen-Hoch.