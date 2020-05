Beim Blick auf den Aktienmarkt zum Wochenstart könnte man meinen, der Wirtschaft geht es super. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Dennoch muss man den Chart, hier insbesondere den S&P500 als Referenzindex der Wall Street, genauer ansehen. Was treibt die Kurse an der Wall Street? In weniger als 6 Monaten muss sich US-Präsident Donald Trump gegen seinen designierten Kontrahenten Joe Biden zur Wiederwahl stellen. Die USA stehen somit zwischen Wahlkampf und einer Pandemie, die eine wesentliche Rolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...