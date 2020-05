LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Talanx von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 46,00 auf 36,50 Euro gesenkt. Das Erstversicherungsgeschäft bekämen die Anleger des Versicherers, der rund die Hälfte am Rückversicherer Hannover Rück hält, derzeit praktisch umsonst, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die niedrige Bewertung des Konzerns sei nicht gerechtfertigt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000TLX1005

