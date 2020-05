Die Rechtsabteilung der WISAG Dienstleistungsholding GmbH entscheidet sich bei der Dokumentenerstellung für Philips SpeechLive

Speech Processing Solutions, ein führendes Unternehmen im Bereich professionelles Diktieren, das seine Speech-to-Text-Lösungen unter der Marke Philips entwickelt und vertreibt, unterstützt die neugegündete Rechtsabteilung der WISAG Dienstleistungsholding GmbH, ihre Verträge flexibel und effizient zu erstellen. Der Mutterkonzern WISAG AG ist ein führender Dienstleistungsanbieter mit mehreren zehntausend Mitarbeitern in den Bereich Aviation, Facility und Industrie.

Als die neue Rechtsabteilung der WISAG im Januar 2020 ihren Betrieb aufnahm, mussten ihre 16 Mitarbeiter, die zuvor in einer externen Anwaltskanzlei gearbeitet hatten, schnell arbeitsfähig sein. "Digitale Diktattechnologie von Grund auf neu einzuführen, hätte Anfangsinvestitionen und jährliche Softwarewartungsaufwände in fünfstelliger Höhe bedeutet", sagt Martin Faller, Syndikusrechtsanwalt in dem neuen Legal-Team. "Der Gegenentwurf war eine Cloudlösung", berichtet er.

Eine Marktrecherche führte schnell zur Lösung Philips SpeechLive von Speech Processing Solutions, die nach einem erfolgreichen Test durch die IT-Abteilung implementiert wurde. Die neun Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind viel außer Haus unterwegs und diktieren sehr oft auf dem Weg zum oder vom Klienten. Bevorzugtes Eingabegerät dafür sollte das Smartphone sein, so dass auch hier keine neue Hardware in Form von Diktiergeräten notwendig war. "Die Diktier-App von Philips bietet uns alle dafür wesentlichen Funktionen", erklärt Martin Faller.

Spracherkennung beschleunigt die Dokumentenerstellung deutlich

Die Anwälte nutzen zudem den integrierten Spracherkennungsservice von SpeechLive, was die Dokumentenerstellung noch einmal deutlich beschleunigt. Die Rechtsanwaltfachangestellten laden sich dann die Diktate über SpeechLive herunter und transkribieren oder bearbeiten sie, um das fertige, fehlerfreie Dokument dem Autor wieder zur Verfügung zu stellen. "Unser Ziel ist es, das Dokument in einem Durchgang fertigzustellen", erklärt Martin Faller.

"Wir freuen uns, dass die WISAG-Rechtsabteilung so umfassend von SpeechLive profitiert", kommentiert Florian Schwiecker, Geschäftsführer von Speech Processing Solutions Deutschland. "Gerade in den letzten Wochen und Monaten hat sich gezeigt, dass cloudbasierte Lösungen wie SpeechLive Unternehmen in ihrem Bestreben nach höchster Effizienz vor allem auch unter Home Office-Bedingungen erfolgreich unterstützen."

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) ist ein internationales Technologieunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Speech-to-Text-Lösungen. Überall auf der Welt arbeiten mehr als vier Millionen Anwender mit Diktierlösungen, die SPS unter der Marke Philips entwickelt und verkauft. Diese intelligenten Lösungen umfassen sowohl Workflow-Software als auch professionelle Diktiergeräte.

