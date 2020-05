Am 24. März wurde der Goldmarkt in Dubai geschlossen und am 26. April wieder geöffnet, unter strengen Regeln der Distanzierung und Hygiene natürlich. Noch fehlen die Kunden, die sich an vergoldeten Sonnenbrillen, Abendkleidern oder Kronen erfreuen. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Juli oder August wieder 50 Prozent der Geschäftstätigkeit erreichen werden", sagt Tawhid Abdullah, Vorsitzender der Dubai Gold and Jewellery Group. So ähnlich geht es vielen aus der Goldschmuckbranche. Die Nachfrage ...

