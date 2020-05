Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Seitwärtsbewegung bei den Bundrenditen sollte sich auch in dieser Woche fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Angesichts der deutlich gelockerten Korrelation zwischen dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) und Aktien bedürfe es aus Sicht der Analysten der DekaBank für einen weiteren deutlichen Rückgang der Rendite 10-jähriger Bunds vor allem einer Veränderung der Erwartungen an die EZB-Geldpolitik. Konkret müssten neuerliche Zinssenkungserwartungen aufkommen. Ohne eine solche Unterstützung erscheine ein anhaltender und deutlicher Rückgang der 10-jährigen Bundrendite unter -0,55% schwierig. Aufgrund der starken Anleihekäufe der EZB würden jedoch auf der anderen Seite klare Impulse für steigende Renditen fehlen. (Ausgabe vom 18.05.2020) (19.05.2020/alc/a/a) ...

