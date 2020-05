Hamburg (ots) -- Website Cyber Check von CRIFBÜRGEL: Überprüfung auf versteckte Schad-Software, WebTech-Risiken, E-Mail-Betrug und Domain-Rechte sowie Zertifikate- Überprüfung der Kundendaten nach Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)- Permanentes Monitoring von Finanz- und Zahlungsdaten von Unternehmen im public und dark Net- Alertfunktion: Sofortige Benachrichtigung, falls es Anzeichen für einen Datenmissbrauch gibt- Einfach Domain eingeben und der Website Cyber Check von CRIFBÜRGEL beginnt Computer- und Datenkriminalität haben sich zu einer ständigen Bedrohung entwickelt und steigen stark an - gefährlich auch für kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbständige. Cyberkriminelle nutzen rund um die Uhr Sicherheitslücken, um an geschäftliche Daten wie Namen, Adressen, Passwörter, Finanzdaten, Kundendaten und vieles Mehr zu gelangen. Doch gerade kleine und mittlere Unternehmen unterschätzen häufig das Risiko, Opfer eines Cyber-Angriffs zu werden. Es fehlen oft das technische Know-How, Zeit und die finanziellen Möglichkeiten."Speziell Solo-Selbständige und Kleinunternehmen sind besonders gefordert, ihre Kundendaten zu schützen und Betrug durch gefälschte E-Mails, Schad-Software oder fehlende Sicherheitszertifikate zu vermeiden", warnt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer der CRIF Bürgel GmbH.Die Konsequenzen von Cyberangriffen können erheblich sein und das betriebliche Fortbestehen gefährdenCyberangriffe können hohe Geldverluste und Betriebsstörungen verursachen. Die Kosten für lahmgelegte Webseiten, nicht ausgelieferte Waren, Spezialisten und anwaltliche Hilfe können erheblich sein und somit ein Fortbestehen des Unternehmens gefährden. Bei Verstößen gegen die Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) können hohe Geldstrafen auf das Unternehmen zukommen. Und nicht zuletzt kann ein Cyberangriff den Ruf und das Image des Unternehmens schädigen und es kann schnell zum Vertrauensverlust von Kunden, Lieferanten oder Investoren kommen."Der Schutz vor Cyberkriminalität ist also enorm wichtig", so Schlein. "Wir von CRIFBÜRGEL haben eine Lösung speziell für Kleinunternehmen und Freiberufler entwickelt, die mehr Sicherheit für das Unternehmen bedeutet. SICURNET® BUSINESS."Die Lösung SICURNET® BUSINESS beinhaltet sieben Module, die alle auf mehr Sicherheit im Internet abzielen. Hacker versuchen beispielsweise Kundendaten von Unternehmen zu stehlen. Die Lösung von CRIFBÜRGEL prüft, ob die Unternehmenswebseiten nach Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) ausreichend geschützt sind. Es findet auch eine Überprüfung der Webseiten-Zertifikate statt, bspw. SSL-Zertifikat. Ungültige Zertifikate können Angriffsmöglichkeiten auf die Unternehmenswebseite bedeuten. Ein weiterer Baustein der Lösung ist die Überprüfung der Domain Rechte. Ohne die Rechte an den Domains haben Unternehmen unter Umständen keine Kontrolle über ihr Online-Business. Fehlende Updates und unsichere Tools bieten weitere Angriffsmöglichkeiten auf Unternehmens- und Kundendaten. Auch über die E-Mailadresse eines Unternehmens können Cyberangiffe vollzogen werden, z.B. können gefälschte E-Mails im Namen des Unternehmens verschickt werden. Schad-Software kann auf Unternehmenswebseiten Computerviren verbreiten, Dateneingaben ausspionieren oder sogar die gesamte Webseite blockieren. Die Lösung von dem Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL deckt die Überprüfung der genannten Cyberrisiken ab. Nicht zuletzt werden Finanz- und Zahlunsdaten wie z.B. IBAN und Kreditkarteninformationen, sowie Kontaktdaten des Unternehmens permanent Überprüft. Falls es Anzeichen für einen Datenmissbrauch gibt findet eine sofortige Benachrichtigung statt.Das Gesamtpaket kostet 149,95 Euro im Jahr, die Registrierung der Daten unter www.mycrifbuergel.de/sicurnet-business (http://www.mycrifbuergel.de/sicurnet-business) dauert nur wenige Minuten.Mehrwert im Geschäftskonto von FYRSTDen Mehrwert für ihre Businesskunden haben Banken bereits erkannt und bieten SICURNET® BUSINESS in Kombination mit ihren Leistungen im Bereich Geschäftskonto an. So auch die Digital-Bank FYRST: "FYRST steht für klare Kundenzentrierung und bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern einfache digitale Prozesse, sei es im Onboarding, bei Krediten oder anderen Bank-Dienstleistungen im Self-Service. Dazu kommen weiterführende Angebote, die gezielt auf unsere Kunden zugeschnitten sind. So wollen wir sie z.B. auch vor Datenmissbrauch schützen und bieten ihnen dazu von CRIFBÜRGEL die entsprechende Lösung", erklärt Head of FYRST Dr. Jens Wohlfahrt.Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führenden Informationsdienstleister für Firmen und Privatpersonen und kann auf über 130 Jahre Markterfahrung verweisen. Das Unternehmen bietet passgenaue Lösungen für die Identifikation, Bonitätsprüfung und Betrugsprävention, für Kreditrisiko- und Adressmanagement sowie zu Digitalisierung und Predictive Analytics für Unternehmen und Finanzinstitute. CRIFBÜRGEL gehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit über 5.000 Experten und über 70 Unternehmen in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv.Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22285/4600568