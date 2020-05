Acrylglas erfordert eine andere Pflege als Glas. So sollten handelsübliche Glasreiniger auch nur zur Reinigung von Glas zum Einsatz. Für die meisten Anwendungen im Alltag reicht es völlig aus, wenn die Acrylglas-Scheibe mit einem leichten Spülmittel-Wasser-Gemisch zu reinigen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt in der aktuellen Coronapandemie keine routinemäßige Desinfektion von Oberflächen in häuslichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...