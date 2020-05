FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der Hornbach Holding sind am Dienstag im frühen Handel von optimistischen Aussagen des Baumarkt-Mutterkonzerns angetrieben worden. Auf Xetra ging es für sie um 3,8 Prozent hoch, nachdem das Unternehmen ankündigte, dass es trotz der Corona-Krise mit einem starken ersten Quartal rechnet. Papiere der Tochter Hornbach Baumarkt kletterten sogar um 6,7 Prozent.



Die Beschränkungen der Pandemie hatten eigentlich dazu geführt, dass diverse Filialen vorübergehend geschlossen werden mussten. Wie die Holding aber am Vorabend nach Börsenschluss mitteilte, wurde dies in den geöffneten Märkten und dem Onlineshop "mehr und mehr überkompensiert", sodass Umsatz und Ertrag im ersten Quartal dennoch signifikant über den Vorjahreswerten liegen sollen.



Händlern zufolge wurde dies bei Anlegern mit Erleichterung aufgenommen. Trotz einer kräftigen Erholung vom Tief im März haben die Papiere der Hornbach Holding in der Viruskrise auch nach dem Anstieg am Dienstag noch immer 8,5 Prozent verloren./tih/jha/

