Wie in der Vorwoche angekündigt, lässt die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG nun die Kündigungserklärung zur vorzeitigen Rückzahlung ihrer ausstehenden Unternehmensanleihe 2015/22 über initial 10 Mio. EUR folgen. Vorzeitiger Ausschankschluss ist danach am 7. Juni. Die Traditionsbrauerei erklärt die Kündigung und vollständige vorzeitige Rückzahlung ihrer Schuldverschreibung gemäß den Anleihebedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...