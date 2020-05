2019 war für den deutschen Factoring-Markt erneut ein gutes Jahr. Nach einem Plus im ersten Halbjahr von 12% lag das Gesamtjahresergebnis sogar 14% über dem Vorjahreswert. Die Gesamtwirtschaft in Deutschland ist dagegen nur um 0,6% gewachsen. Insgesamt lag das am Umsatzvolumen der Mitglieder des Deutschen ...

