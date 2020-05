TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In Kauflaune haben sich die Anleger an den ostasiatischen Börsen am Dienstag präsentiert. Wie bereits am Vortag an der Wall Street trieben Nachrichten zu einem Impfstoff des US-Pharmaherstellers Moderna, der bei einigen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen hat. Auch die globalen Lockerungen der Restriktionen gegen die Ausdehnung der Pandemie sorgten wie zuvor bereits in Europa und den USA für eine freundliche Stimmung.

In Japan stieg der Nikkei-225 um 1,5 Prozent auf 20.433 Punkte, der HSI in Hongkong gewinnt aktuell 2,1 Prozent, in Südkorea kletterte der Kospi um 2,2 Prozent, im australischen Sydney ging es um 2 Prozent nach oben.

"Der Optimismus in Bezug auf die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften und einen Coronavirus-Impfstoff treibt Aktien und Ölpreise nach oben", kommentierte Stephen Innes, Chefmarktstratege bei AxiCorp. Zugleich drückten die positiven Nachrichten auf den Dollar, der in der Krise als sicherer Hafen profitierte. Lediglich gegen den anderen sicheren Hafen, den Yen, rückte er am Montag etwas vor, aktuell bewegt sich zwischen den beiden Fluchtwährungen wenig.

Vorsicht in Schanghai

In Schanghai blieb der Markt mit einem Plus von 0,8 Prozent hinter dem regionalen Trend zurück. Teilnehmer verwiesen auf die latenten Spannungen zwischen den USA und China, die jederzeit wieder in ein aggressiveres Stadium treten könnten. "Handelsspannungen bleiben ein großes Risiko für die Märkte", so Innes weiter, der zudem warnte, dass sich die Finanzmärkte von der Realwirtschaft zu sehr abkoppeln könnten.

In Tokio führten mit der Hoffnung auf eine wieder funktionierende Wirtschaft Elektronik-, Auto- und Finanzwerte den Markt an. Auch Nippon Steel waren als Profiteur einer wieder aktiveren Weltwirtschaft gesucht und kletterten um 6,8 Prozent. Dagegen fielen Softbank um 2,7 Prozent, nachdem der Technologieinvestor am Vortag nach Börsenschluss einen Verlust im Geschäftsjahr berichtet hatte. Softbank will nun T-Mobile-Aktien im Volumen von rund 20 Milliarden Dollar abstoßen. Panasonic verteuerten sich um 7 Prozent, weil der Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal die Analystenprognosen übertroffen hat.

Sony holt Finanztochter zurück

Der Elektronikkonzern Sony holt seine Finanztochter Sony Financial Holdings einem Zeitungsbericht zufolge vollständig in den Konzern. Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, will der Konzern für die ausstehenden Anteile 400 Milliarden Yen - umgerechnet 3,4 Milliarden Euro - in die Hand nehmen. Das Angebot an die Minderheitsaktionäre wolle Sony noch am Dienstag ankündigen. Sony hält derzeit rund 65 Prozent an der Finanzsparte. Laut Bericht bietet das Unternehmen 2.600 Yen pro Aktie von Sony Financial. Sony Financial haussierten um 17 Prozent, Sony gewannen 3,2 Prozent.

In Hongkong waren sowohl Immobilien- als auch Ölwerte gefragt, so stiegen Link Real Estate Investment, China Overseas Land & Investment und Wharf Real Estate Investment um jeweils über 3 Prozent. Bei den Ölwerten gewannen PetroChina um 4,4 Prozent und China Petroleum & Chemical 3,3 Prozent. KGI Securities mahnte aber, ein Wiederaufflackern der chinesisch-amerikanischen Spannungen könnte die Dynamik rasch austilgen. In Seoul rückten Samsung um 2,8 Prozent vor.

Den zweiten Tag in Folge sandte der australische Arbeitsmarkt ein freundliches Signal. Die Zahl der Beschäftigten ist in den vergangenen zwei Wochen nur noch um 0,2 Prozent gesunken, damit zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Allerdings liegt deren Zahl damit noch immer um 7,3 Prozent unter dem Niveau vor der Viruskrise. Zu den starken Werten in Sydney gehörten die Aktien des Minengiganten BHP mit einem Plus von 5,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.559,50 +1,81% -16,83% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.433,45 +1,49% -14,89% 08:00 Kospi (Seoul) 1.980,61 +2,25% -9,88% 08:00 Schanghai-Comp. 2.898,58 +0,81% -4,96% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.446,03 +2,14% -15,09% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.869,73 +1,06% -9,40% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.592,26 +2,09% -21,21% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.425,54 +1,09% -11,24% 11:00 BSE (Mumbai) 30.553,93 +1,75% -26,03% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:36 % YTD EUR/USD 1,0942 +0,2% 1,0917 1,0815 -2,4% EUR/JPY 117,56 +0,4% 117,15 115,92 -3,6% EUR/GBP 0,8932 -0,2% 0,8949 0,8930 +5,5% GBP/USD 1,2251 +0,4% 1,2198 1,2114 -7,6% USD/JPY 107,43 +0,1% 107,31 107,18 -1,2% USD/KRW 1224,56 -0,1% 1225,19 1233,28 +6,0% USD/CNY 7,1072 -0,0% 7,1097 7,1128 +2,1% USD/CNH 7,1187 +0,0% 7,1167 7,1348 +2,2% USD/HKD 7,7506 -0,0% 7,7513 7,7515 -0,5% AUD/USD 0,6558 +0,6% 0,6517 0,6446 -6,4% NZD/USD 0,6089 +0,9% 0,6034 0,5961 -9,5% Bitcoin BTC/USD 9.588,26 -1,0% 9.682,51 9.773,01 +33,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,25 31,82 +1,4% 0,43 -45,7% Brent/ICE 34,91 34,81 +0,3% 0,10 -45,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,13 1.732,40 -0,2% -4,27 +13,9% Silber (Spot) 17,01 17,20 -1,1% -0,19 -4,7% Platin (Spot) 815,90 822,50 -0,8% -6,60 -15,5% Kupfer-Future 2,41 2,40 +0,4% +0,01 -14,2% ===

