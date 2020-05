Wochenlang haben Gastronomen darauf gewartet, jetzt sind in vielen Bundesländern Lockerungen für das Gastgewerbe erfolgt. Doch der absolute Run lässt zu Beginn des Neustarts in den Restaurants und Cafés noch auf sich warten. Verständlich, macht es der föderale Weg den Bürgern dabei auch nicht leicht. Was, wo, wann öffnet und erlaubt ist, darüber besteht nach wie vor bei vielen Unwissenheit.Zum Wochenende ließen nun Berlin, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen wie Nachbar Österreich, das nach 59 Tagen Corona-Shutdown die Lokaltüren wieder öffnete, die Bewirtungsverbote fallen. Damit kann das Gastgewerbe in zehn Bundesländern den Neustart proben (Rest soll zwischen 18. und 25.5. folgen) - mit strengen Abstands- und ...

