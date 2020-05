Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem Auf und Ab bis zum frühen Nachmittag gaben die deutschen Staatsanleihen am Ende deutlich nach, so die Analysten der Nord LB.Die Anleger seien zunehmend sorglos gewesen und hätten die Dividendentitel bevorzugt.Die Bundesbank sehe die deutsche Wirtschaft in Q2 fest im Griff der Corona-Pandemie, rechne aber trotzdem noch im Frühjahr mit einer beginnenden Belebung der Konjunktur. "Es spricht derzeit vieles dafür, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Verlauf von Q2 im Zuge der Lockerungsmaßnahmen wieder aufwärts bewegen wird und eine Erholung in Gang kommt", heiße es im Monatsbericht. Ausmaß und Geschwindigkeit seien aber ungewiss geblieben. Für das Frühjahr insgesamt rechne die Bundesbank dennoch mit einem größeren Einbruch, da der "Shutdown" vor allem im April Konsum, Exporte und Investitionen stark gedrückt habe. ...

