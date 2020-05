Wien (www.anleihencheck.de) - Tschechien ragte in MOE heraus, da es beim Ausbruch der Korona-Krise über einen komfortablen Zinspuffer verfügte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So seien Leitzinssenkungen um insgesamt 200 BP im März-Mai möglich gewesen. Verbale Interventionen durch die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für QE und die Bereitschaft für Devisenmarktinterventionen (falls CZK FX unter erneuten Druck geraten sollte), hätten ausgereicht, um eine beeindruckende Markterholung in Gang zu setzen. CZGB-Rekordauktionen seien die Folge gewesen, und die brutale fiskalische Expansion habe die Stimmung der ausländischen Investoren keineswegs getrübt. Die Analysten würden an ihrer konstruktiven Sicht auf CZGBs festhalten. ...

