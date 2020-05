Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken orientieren sich bei ihrer gelpolitischen Ausrichtung nach wie vor an der Entwicklung der Corona-Pandemie, so die Analysten der Helaba.Weltweit gebe es mittlerweile 4,8 Mio. bestätigte Infektionen. In den USA belaufe sich die Zahl auf über 1,5 Mio. Der Chef der amerikanischen Notenbank habe jüngst gesagt, dass die Erholung der US-Wirtschaft sich sogar bis Ende nächsten Jahres hinziehen könnte. Heute stehe Powell Rede und Antwort vor dem Bankenausschuss des Senats. Die Betonung der Notwendigkeit eines weiteren Stimuluspakets könnte den Markt beeinflussen. Die Rendite der 10J-Benchmarkanleihe liege momentan bei 0,71%. In Deutschland liege die 10J-Rendite bei -0,48%. (19.05.2020/alc/a/a) ...

