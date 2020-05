flatex Morning-news DAX update (19.05.2020)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Dienstag durchweg mit Kursgewinnen. Der japanische Nikkei225 ging an der TSE mit einem Plus von 1,49 Prozent aus dem Handel. Mit über zwei Prozent legten jeweils der Hang Seng aus Hongkong, der Kospi aus Seoul und auch der STI aus Singapur zu. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit im grünen Bereich und wiesen auch nach den europäischen Börseneröffnungen Zugewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen bei 11.200,92 Punkten nochmals deutlich fester.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Montag mit einem Kursgewinn von 2,34 Prozent bei 10.745,23 Punkten via Xetra aus dem Handel. Ausgehend vom übergeordneten Kursverlauf vom Rekordhoch des 17. Februar 2020 bei 13.795,24 Punkten bis zum Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten, wären die nächsten längerfristig relevanten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 11.679 und 12.488 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.025/10.372/9.563 und 9.064 Punkten in Betracht. Auf der Unterseite wären zudem für die Bären noch zwei Kurslücken zu beachten, die jeweils bei 10.097,31 Punkten bzw. bei 9.626,72 Punkten geschlossen wären.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/