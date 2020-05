FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den zu den Krisengewinnern gehörenden Papieren von Hellofresh und Delivery Hero scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Bereits zum Wochenauftakt hatten beide Aktien in einem starken Gesamtmarkt nachgegeben. An diesem Dienstag nun setzten sich die Verluste fort. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf.



Die Anteile des Kochboxenversenders Hellofresh verbilligten sich um 3,7 Prozent auf 36,62 Euro. Für die Papiere des Essenslieferdienstes Delivery Hero ging es um 2,6 Prozent auf 81,12 Euro abwärts. In der Vorwoche hatte beide Titel noch Rekordhöhen erreicht.



Gemessen an ihren Corona-Krisentiefs von Mitte März sind die Kursgewinne aber nach wie vor beeindruckend: Hellofresh kommen auf einen Zuwachs von 127 Prozent, Delivery Hero auf gut 62 Prozent./ajx/mis

