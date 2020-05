Das Higher Organizing Committee (Höheres Organisationskomitee) der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX, Ausstellung für Reiten und Jagen) hat bekanntgegeben, dass die 18. Ausgabe der Ausstellung, die für den 29. September bis 3. Oktober 2020 geplant war, auf den September 2021 verlegt wird. Das Motto wird "Sustainability and Heritage… A Reborn Aspiration" ("Nachhaltigkeit und Tradition... die Wiedergeburt eines Ziels") lauten.

Die 18. Ausgabe der ADIHEX wird vom Emirates Falconers' Club (Verein der Falkner Abu Dhabis) und dem Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC, nationales Messezentrum von Abu Dhabi) unter der Schirmherrschaft von seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Stellvertreter des Herrschers in der Region Al Dhafra und Vorsitzender des Emirates Falconers' Club, veranstaltet.

Die Entscheidung, die Messe um ein Jahr zu verschieben, wurde mit Hinblick auf den Ausbruch der COVID-19-Pandemie getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer und Besucher gewährleisten zu können.

Seine Exzellenz Majid Ali Al Mansouri, Vorsitzender des Higher Organizing Committee der Messe, hat große Veränderungen für Aussteller und Besucher angekündigt: die Qualität von Ausstellungsobjekten und Produkten soll verbessert werden, und es werden einzigartige Innovationen aus der Welt von Jagd und Reiten zu sehen sein. So bleibt das Profil der ADIHEX als größte jährliche Veranstaltung dieser Art im Nahen und Mittleren Osten und Afrika gewahrt.

Der umfassende Erweiterungsplan sieht ferner die Verbesserung der Inhalte der Veranstaltung durch Bereitstellung innovativer Services, Technologien, Aktivitäten und Veranstaltungen mit einer neuen Vision, die Stärkung der Rolle der Messe bei der Erhaltung der Tradition der VAE sowie die Förderung einer nachhaltigen Jagd vor. Außerdem soll es mehr Aktivitäten rund um Ökologie, Tradition, Kunst, Bildung und Sensibilisierung geben.

Die ADIHEX setzt ihre Bemühungen zur Erfüllung ihres Auftrags mit der Entwicklung langfristiger Pläne im Rahmen der nationalen Strategie fort, die Erfolge der VAE in fünf Jahrzehnten im Jahr 2021 zu feiern und sich auf die nächsten 50 Jahre mit einer ehrgeizigen, auf die Zukunft ausgerichteten Vision vorzubereiten. In Verbindung mit einer Verpflichtung zu Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit wird die Ausstellung so an behördlichen Anordnungen ausgerichtet, die neue Phase mit Entschlossenheit und Beharrlichkeit zu beginnen.

Die Anzahl der Aussteller hat sich bei den letzten Ausgaben um mehr als das 16-fache vergrößert. So waren auf der ADIHEX 2019 mehr als 650 Unternehmen und Marken aus 41 Ländern auf einer Ausstellungsfläche von 45.000 Quadratfuß vertreten.

Die ADIHEX ist auch international äußerst beliebt und wird jedes Jahr von vielen Einzelpersonen und Familien erwartet. Eine Rekordzahl von mehr als 1.500.000 Menschen besuchten im Verlauf der letzten 17 Ausgaben die Ausstellung.

Die ADIHEX ist eine gemeinnützige Veranstaltung, die der Gründungsvater der VAE, der verstorbene Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, in Abu Dhabi ins Leben gerufen hat. Er beehrte die erste Ausgabe 2003 mit seinem Besuch. Seit ihrer Gründung ist die ADIHEX zum Maßstab für B2B- und B2C-Veranstaltungen geworden. Sie ist eines der wichtigsten Events, die in den VAE stattfinden.

Die ADIHEX bietet Teilnehmern und Besuchern ein umfassendes Angebot in elf Bereichen: Veterinärprodukte und -dienstleistungen, Jagdwaffen, Medien, Geländefahrzeuge und Freizeitausrüstung, Jagdtourismus und Safari, Kunst und Kunsthandwerk, Pferdesport, Falknerei, Angeln und Wassersport, Jagd- und Campingausrüstung sowie Förderung des Erhalts von kulturellem Erbe.

