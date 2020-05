thyssenkrupp: Jetzt steht alles auf dem Prüfstand - Gibt es noch Hoffnung für die Aktie?

Die Aktie von thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) führt am Dienstagmorgen die Gewinnerliste im MDAX an. Zeitweise geht es für die Papiere um mehr als 7 Prozent nach oben. Anleger reagieren positiv auf die neue Zukunftsstrategie, die der Essener Stahlkonzern am Montagabend bekanntgab.

Wie thyssenkrupp erklärte, soll der Werkstoffhandel und das Geschäft mit Industrie- sowie Automobilkomponenten im Konzern verbleiben. Wie es für die Stahlsparte weitergeht, steht dagegen noch zur Disposition. Sowohl der Verbleib des Geschäfts im Konzern als auch eine mögliche Fusion sind möglich.

Laut thyssenkrupp werden entsprechende Gespräche bereits geführt. Das Gleiche gelte für den Marineschiffbau. Andere Geschäftsbereiche sollen dagegen keine Zukunft im Konzern haben.

Überkapazitäten in Europa

thyssenkrupp zufolge nimmt durch die Coronavirus-Krise die Notwendigkeit zu einer weiteren Konsolidierung der Stahlindustrie weiter zu, weil sich die bestehenden Überkapazitäten in Europa strukturell ausweiten würden.

Trotz alledem will thyssenkrupp die jüngst veröffentlichte Stahlstrategie weiter zu verfolgen. Geplant ist, 3.000 Arbeitsplätze zu streichen, das Produktionsnetzwerk zu optimieren und zusätzlich 800 Mio. Euro in den kommenden 6 Jahren zu investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...