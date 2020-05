Das Unternehmen JUST (Eat JUST, Inc.), das modernste Wissenschaft und Technologie anwendet, um gesündere und nachhaltigere Lebensmittelprodukte herzustellen, und Michael Foods, ein Tochterunternehmen von Post Holdings und einer der größten Verarbeiter von Eiern mit Mehrwert weltweit, haben heute eine bahnbrechende neue Partnerschaft bekannt gegeben, um den Verkaufsschlager JUST Egg auf pflanzlicher Basis Millionen weiterer Verbraucher in den Vereinigten Staaten zugänglich zu machen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Michael Foods zum exklusiven Hersteller, Lieferanten und Vertreiber von JUST Egg für Kunden aus den Bereichen Gastronomie und Lebensmittelzutaten, die bereits mit seinen branchenführenden Eiermarken wie Papetti's, Abbotsford Farms und Davidson's Safest Choice vertraut sind und nach einem einzigartigen, pflanzlichen Eiprodukt suchen.

"Seit über 100 Jahren setzt die Unternehmensfamilie Michael Foods auf Qualitätszutaten und modernste Verfahren, um ihren Kunden die besten Produkte und Lösungen anzubieten. Diese Partnerschaft fügt ihrem beeindruckenden Portfolio ein innovatives neues Produkt hinzu", sagte Josh Tetrick, Mitbegründer und CEO von JUST. "Unsere Unternehmen haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind Väter, Brüder, Schwestern und Mütter, die alle die Überzeugung teilen, dass die Nahrung, die wir zu uns nehmen, eine der wichtigsten Entscheidungen darstellt, die wir treffen. Die Unterzeichnung dieser Partnerschaft ist einer der stolzesten Momente auf dem Weg unseres Unternehmens, ein besseres Ernährungssystem aufzubauen."

"Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft", sagte Mark Westphal, Präsident von Michael Foods. "Eier werden auch weiterhin ein nahrhaftes und erschwingliches Grundnahrungsmittel in der amerikanischen Ernährung sein, und die pflanzlichen Eiprodukte von JUST bieten eine großartige Ergänzung zu unseren Eiern mit Mehrwert, da sie es den Kunden ermöglichen, jeden Verbraucher nach seinen Wünschen zu bedienen. Gemeinsam bringen wir Innovation und Optionen in die Lebensmittelindustrie."

JUST Egg gibt es in zwei Formaten: eine gießbare Flüssigkeit, die sich perfekt für Rührei, Omeletten, Quiches, Pfannengerichte und eine Vielzahl von Backanwendungen eignet, und ein luftiges, vorgebackenes, gefaltetes Omelett, das sich auf einer Scheibe Toastbrot oder in einem Frühstückssandwich sehr gut macht. Die Hauptzutat ist Protein aus Mungobohnen, einer Hülsenfrucht, die seit Jahrtausenden angebaut wird und in Asien ein Grundnahrungsmittel ist. Das Produkt ist cholesterinfrei, milchfrei, GVO-frei, koscher zertifiziert und enthält genauso viel Protein wie viele andere pflanzliche und tierische Eiweiße. Seine Inhaltsstoffe verbrauchen 98 weniger Wasser, 86 weniger Land und emittieren 93 weniger CO2 als herkömmliche tierische Quellen.

Im ersten vollen Vertriebsjahr startete JUST mit führenden US-amerikanischen Einzel- und Lebensmittelhändlern wie Walmart, Kroger, Whole Foods, Safeway, Albertsons, Giant, Wegmans, Publix sowie online über Amazon und Fresh Direct, um nur einige zu nennen. Bei einem der fünf größten Einzelhändler hat sich die Umsatzgeschwindigkeit seit dem Verkaufsbeginn vervierfacht, und im Lebensmittelhandel ist die Umsatzgeschwindigkeit seit Dezember um 51 gestiegen, wobei die führenden nationalen Ketten einen großen Zuwachs verzeichnen. Darüber hinaus hat eine zunehmende Anzahl von Schnellrestaurants und anderen Gastronomiedestinationen wie Hochschulen, Vergnügungsparks, Krankenhäuser und Firmencafeterias JUST Egg in ihre Menüs aufgenommen.

Über Eat JUST, Inc.

JUST (Eat JUST, Inc.) hat sich dem Auftrag gewidmet, ein Nahrungsmittelsystem aufzubauen, in dem jeder gut isst. Das erstklassige Team von Wissenschaftlern und Forschern des Unternehmens nutzt eine einzigartige Entdeckungsplattform für Innovationen bei Lebensmittelzutaten. Köche mit Michelin-Stern kombinieren diese Entdeckungen mit jahrzehntelanger kulinarischer Kompetenz, um köstliche, zugängliche, gesündere und nachhaltigere Produkte zu kreieren. JUST erhielt die folgenden Auszeichnungen: "Most Innovative Companies" von Fast Company, "100 Brilliant Companies" von Entrepreneur, "Disruptor 50" von CNBC und "Technology Pioneer" vom Weltwirtschaftsforum. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, JUST Egg, erhielt folgende Auszeichungen: "100 Greatest Innovations" von Popular Science und "World Changing Ideas" von Fast Company. Zuletzt wurde das zum Omelett gefaltete JUST Egg bei den NEXTY Awards der Expo West als "Best New Frozen Product" und von Delicious Living mit einem der "Best Bite Awards" ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter http://ju.st.

Über Michael Foods, Inc.

Michael Foods, ein Tochterunternehmen von Post Holdings, hat seinen Hauptsitz in Minnetonka im US-Staat Minnesota. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Gastronomie und Lebensmittelzutaten produziert und vertreibt Michael Foods sowohl ein umfangreiches Portfolio mit innovativen Ei- und Kartoffelprodukten als auch eine Vielzahl von Lebensmittelspezialitäten wie Wurst, Wurstsoße, Makkaroni und Käse und vieles mehr. Unsere Marken, Papetti's, Abbotsford Farms, Simply Potatoes, Owens und Bob Evans, werden im ganzen Land geschätzt und anerkannt. Durch eine Reihe von Plattformen zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen und ein umfassendes Produktions- und Vertriebsnetz bietet Michael Foods auch inspirierende kulinarische und marketingorientierte Lösungen an und sorgt gleichzeitig für eine effiziente Lieferkette sowie für Bequemlichkeit und Lebensmittelsicherheit in Restaurantküchen. Mit Produktionsstandorten, die sich vom Nordosten bis in den Südwesten der USA erstrecken, engagieren sich unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter für die Unterstützung unserer Gemeinden und den Erhalt der für unser Geschäft wichtigen landwirtschaftlichen Nutzflächen. Weitere Informationen finden Sie unter www.michaelfoods.com.

Über Post Holdings, Inc.

Post Holdings, Inc., mit Hauptsitz in St. Louis im US-Staat Missouri ist eine Holdinggesellschaft für Verbrauchsgüter, die in den Bereichen Lebensmittelhandel, Kühlkost, Gastronomie, Lebensmittelzutaten und Fertiggerichte tätig ist. Durch ihren Geschäftsbereich Post Consumer Brands ist Post in der Kategorie der verzehrfertigen Zerealien in Nordamerika führend und bietet ein breites Portfolio an Frühstücksflocken mit anerkannten Marken wie Honey Bunches of Oats, Pebbles, Great Grains und Malt-O-Meal. Post ist dank der Kultmarke Weetabix auch in Großbritannien in der Kategorie der verzehrfertigen Zerealien führend. Als führendes Unternehmen im Kühlkostbereich liefert Post innovative Ei- und Kartoffelprodukte mit Mehrwert für die Gastronomie und die Kategorie der gekühlten Beilagen für den Einzelhandel und bietet Beilagen sowie Ei-, Wurst- und Käseprodukte über die Marken Bob Evans, Simply Potatoes, Better'n Eggs und Crystal Farms an. Die börsennotierte Tochtergesellschaft von Post, BellRing Brands, Inc., ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Hauptmarken Premier Protein, Dymatize und PowerBar in der globalen Kategorie Convenience Food tätig ist. Post ist in der Kategorie der Nahrungsmitteleigenmarken durch ihre Investition zusammen mit Dritten in 8th Avenue Food Provisions, Inc., beteiligt, wobei es sich um eine namhafte Konsumgüter-Holdinggesellschaft handelt, die sich auf Eigenmarken spezialisiert hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.postholdings.com.

