Daimler, VW, BMW & Co: Das dicke Ende kommt noch

Dass die europäischen April-Autoabsätze alles andere als berauschend ausfallen würden, war angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft zu erwarten. Jetzt wurde deutlich, wie sehr die Autobauer mit Corona zu kämpfen haben.

Daimler-Chart: Börse Stuttgart

Autoabsätze brechen ein

Laut Statistiken des Branchenverbandes ACEA wurden im vergangenen Monat in der EU 76,3 Prozent weniger Neuwagen zugelassen als noch im Vorjahresmonat. COVID-19 sorgte damit für den stärksten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen.

Jeder EU-Automarkt verzeichnete prozentual zweistellige Absatzrückgänge. Wenig überraschend, dass Italien und Spanien angesichts der Schwere der Corona-Krise in diesen Ländern in negativer Weise herausstachen. In Deutschland lag das Minus bei 61,1 Prozent.

