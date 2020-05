FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will durch weitere Zukäufe die Lücke zur internationalen Konkurrenz schließen. Der scheidende Aufsichtsratschef Joachim Faber mahnte bei der Hauptversammlung am Dienstag: "Wir müssen weiterhin jede Chance ergreifen, profitables Wachstum zu generieren." Der seit Anfang 2018 amtierende Konzernchef Theodor Weimer kündigte an, dass Zukäufe in der Strategie für die nächsten Jahre "eine wichtige Rolle spielen" werden. Der Manager sucht nach früheren Angaben unter anderem nach Verstärkung im Devisenhandel.



Die Hauptversammlung findet wegen der Corona-Pandemie komplett als Online-Veranstaltung statt - ein letztes Mal unter Fabers Leitung. Der seit Mai 2012 amtierende Aufsichtsratschef räumt seinen Posten. Nachfolger soll der langjährige IBM -Manager Martin Jetter werden./ben/DP/fba

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken