Wien (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Zentralbank (CNB) hat sich mit der Regierung in einem koordinierten Versuch zusammengetan, eine schnelle Konjunkturerholung nach dem Covid-19-Schock zu ermöglichen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Leitzinssatz sei im März in zwei Schritten um 125 BP gesenkt worden, und vor der jüngsten Sitzung im Mai hätten die Märkte weitere 50 BP erwartet. Sehr zur Überraschung der Analysten sei die CNB aber noch weiter gegangen und habe um 75 BP, auf 0,25% gesenkt. Dies lasse der CNB nunmehr wenig Spielraum, um weiter konventionell zu lockern. Und da die CNB in ihren eigenen makroökonomischen Prognosen eher pessimistisch sei, werfe dies die Frage auf, welche Maßnahmen sie ergreifen könnte, falls sich die Wirtschaftsaussichten weiter verschlechtern würden. Ungeachtet dessen sollte die Inflation vorerst kein Thema sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...