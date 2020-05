Aurelius ist nach Anzahl Mitarbeitern wohl die grösste Private Equity Firma Deutschlands, dass allerdings keine Fonds vermarktet, sondern vor allem eigenes Kapital und Schweiß aufwendet. Die Firma wurde u.a. von Dirk Markus gegründet, der sein Handwerk bei Arques auch gelernt hat. Aurelius ist aber dabei sich von einem Restrukturierungsanbieter zu einem paneuropäischen Investor von Multi Asset zu entwickeln. Groß geworden sind sie jedoch mit typischen 1-Euro Deals oder sogar Käufe mit negativen Kaufpreis, wo sie dann die "Drecksarbeit" erledigten und aufräumten. Dies ist inzwischen allerdings nicht mehr so skalierbar und Aurelius hat einiges an Nettocash angesammelt was zum Arbeiten geschickt […] ...

