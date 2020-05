Das Tesla-Zusatzpaket für autonomes Fahren wird ab dem 1. Juli 2020 weltweit im Preis steigen. Rund 1.000 US-Dollar mehr als bislang soll das Paket kosten. Das hat Elon Musk über Twitter bekannt gegeben. Ähnlich wie Donald Trump seine Regierungspolitik über Twitter verbreitet, nutzt Elon Musk das Medium, um seine Geschäftspolitik stichpunktartig zu verkünden. Am Dienstag twitterte Musk, dass das Zusatzpaket "Volles Potenzial für autonomes Fahren" ab dem 1. Juli 2020 im Preis steigen wird. Ungefähr, so Musk, 1.000 Dollar wolle Tesla weltweit mehr in Rechnung stellen. Wer ohnehin bestellen wolle, ...

