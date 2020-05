Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und seine Shorts, die bisher in den letzten Wochen "Die Welle geritten sind" und eigentlich immer weiter neue Kursrücksetzer erreichten - auch durch gezielten Shortpositionsaufbau. Die Bundesanzeigermeldungen zeigeten regelmäßig erhöhte Positionen, neue Player - Rekord war der 28.04.2020 mit 8 Meldungen für die Wirecard Aktie - begleitet von hohen Gesamtshortständen, die sich in letzter Zeit üblicherweise über 26% des verfügbaren Aktienkapitals bewegten/bewegen, wie der Informationsdienst von S3 Partners LLC regelmäßig meldet ( zuletzt am 15.05.2020: 30,11 Mio. ...

