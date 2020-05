MOSKAU (dpa-AFX) - Der mit dem Coronavirus infizierte russische Regierungschef Michail Mischustin hat offiziell seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Das teilte der Kreml am Dienstag in Moskau mit. Vize-Regierungschef Andrej Beloussow hatte Mischustins Aufgaben vorübergehend übernommen, nachdem dessen Erkrankung Ende April bekannt geworden war. Mischustin wurde daraufhin in einem Krankenhaus in Moskau behandelt. Sein Sprecher sagte, der Ministerpräsident stehe mit Kremlchef Wladimir Putin und seinen Kabinettskollegen in Verbindung.



Erst am Montag hielt er eine Konferenz per Videoschalte zur Corona-Epidemie ab. Medien zufolge war Mischustin da noch im Krankenhaus. Dort hat er ein eigenes Büro. Wann er aus der Klinik entlassen wird oder bereits wurde, war zunächst unklar. Zuletzt hieß es, Mischustin sei auf dem Weg der Besserung. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich wie mehrere Minister mit dem Virus infiziert./cht/DP/fba

