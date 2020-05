Silvercorp Metals Inc. gab gestern bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Guyana Goldfields Inc. geschlossen hat, in deren Rahmen Silvercorp alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Guyana erwerben wird.



Im Rahmen der Transaktion erhält jeder Guyana-Aktionär 0,25 CAD sowie 0,1849 einer Silvercorp-Aktie für jede Guyana-Aktie; das bedeutet einen Preis von 1,30 CAD je Aktie. Der Kaufpreis liegt also bei 39,5 Millionen CAD in Bargeld sowie 29,2 Millionen Aktien.



Derzeit besitzt Silvercorp 16.549.000 Aktien von Guyana, was 9,48% aller ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Guyana darstellt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

