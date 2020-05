Das von der IDB finanzierte Projekt ermöglicht Chile, besser auf neue Bedrohungen der Cybersicherheit zu reagieren

TEL AVIV, Israel, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toka, das Unternehmen für den Aufbau von Kapazitäten im Cyberbereich für Regierungsbehörden, hat von der chilenischen Regierung und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (Inter-American Development Bank, IDB) den Auftrag erhalten, Chile bei den nächsten Schritten der nationalen Cybersicherheitsfähigkeit des Landes und dem Aufbau von Betriebskapazitäten zu beraten. Toka wird die aktuellen Lücken und Schwachstellen im Bereich der Cybersicherheit in Chile evaluieren und das IDB-Projekt mit spezifischen Verbesserungsvorschlägen in Bezug auf die Cybersicherheitsfähigkeiten unterstützen.



Das von der IDB finanzierte Projekt zum Aufbau von Kapazitäten wird die Cybersicherheit Chiles stärken, die langfristige Widerstandsfähigkeit des Landes gegen digitale Bedrohungen aufbauen und Chile hinsichtlich der Cybersicherheit als führendes Land etablieren. Nach dem Cyberangriff auf die Banco de Chile im Mai 2018 beschleunigte die chilenische Regierung die Umsetzung der 2017 verabschiedeten nationalen Cybersicherheitsstrategie, um diesen neuen Herausforderungen zu begegnen. Toka wird die laufende Implementierung der nationalen Strategie Chiles unterstützen und Verbesserungsvorschläge in Bezug auf technologische Tools, Infrastruktur, Ausbildungsprogramme und Cybersicherheitsrichtlinien machen.

"In der sich ständig verändernden Landschaft der Cyberbedrohungen von heute hat die Interamerikanische Entwicklungsbank erkannt, dass Länder jeder Größe weltweit proaktiv handeln und regelmäßig nach neuen Wegen suchen müssen, um ihre lebenswichtige Infrastruktur und ihre Bevölkerung zu schützen", so Yaron Rosen, CEO und Mitgründer von Toka. "Wir sind dankbar für unsere vertrauensvollen Partnerschaften mit renommierten Organisationen wie der IDB, die uns die Gelegenheit bot, gemeinsam mit der chilenischen Regierung die Widerstandsfähigkeit des Landes im Bereich der Cybersicherheit zu verbessern."

Toka ist das erste Unternehmen, das diesen neuen Bedrohungen begegnet, indem es bahnbrechende Innovationen und kühne, strategische Überlegungen zu nationalen Fragen der Cybersicherheit vereint. Toka entwickelt nachrichtendienstliche Fähigkeiten hoher Qualität, um die innere Sicherheit zu stärken, und kann die gesamte Bandbreite der defensiven Cybersicherheitsbedürfnisse seiner Kunden abdecken, einschließlich der Entwicklung neuer Technologien, sollten diese gebraucht werden. Toka arbeitet auch mit anderen internationalen Organisationen zusammen, um Regierungsbehörden einzigartige "Cyber Designer Services" anzubieten und sie hinsichtlich der erforderlichen Strategien, Prozesse, Technologien und Mitarbeiterschulungen für den Schutz ihrer wichtigen Infrastruktur, digitalen Landschaft und Regierungsinstitutionen zu beraten.

Toka, mit Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, wurde von Führungspersönlichkeiten gegründet, die über beispiellose Erfahrung in Politik, Militär und Wirtschaft verfügen. Zum Team von Toka zählen Mitglieder, die auf höchster Ebene im nationalen Cybersicherheitssystem von Israel tätig und für die Entwicklung der National Cyber Agency des Landes, der ersten ihrer Art weltweit, verantwortlich waren. Das Gründungsteam besteht aus: Brigadegeneral i. R. Yaron Rosen, ehemaliger Chef der Cybergruppe der israelischen Streitkräfte, Alon Kantor, ehemaliger Vizepräsident für Business Development bei CheckPoint, Kfir Waldman, ehemaliger CEO der Cyber- und Mobile-Unternehmen Kayhut und Go Arc, sowie Ehud Barak, ehemaliger Ministerpräsident und Verteidigungsminister Israels.

Über Toka

Eine starke nationale Cyberabwehr und Widerstandsfähigkeit sind der Schlüssel zum Schutz der Systeme, Menschen und der digitalen Wirtschaft des Landes vor dynamischen Bedrohungen. Toka baut zielgerichtete und rechtmäßige Plattformen zur Erfassung von nachrichtendienstlichen Informationen auf, um effektiv Informationen von verschiedenen Stellen zu sammeln. Diese erstklassigen Software-Plattformen sind einfach zu bedienen, schnell skalierbar und bieten eine vollständige Betriebssteuerung für intelligentere, schnellere und einfachere Untersuchungen und Operationen.

Tokas einzigartige "Cyber Designer Services" bieten Behörden das gesamte Spektrum an Strategien, maßgeschneiderten Projekten und Technologien, die sie benötigen, um wichtige Infrastrukturen, die digitale Landschaft und Regierungsinstitutionen sicher und dauerhaft zu schützen, und die zugleich den führenden, branchenweit anerkannten Sicherheitsstandards entsprechen. Toka unterstützt Regierungs-, Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden dabei, ein maßgeschneidertes Ökosystem aus Cyberfähigkeiten und Softwareprodukten zu entwerfen, aufzubauen und zu verwalten.

Toka wurde von Führungspersönlichkeiten mit beispielloser Erfahrung in Politik, Militär und Wirtschaft gegründet und kann durch seine Geschäftstätigkeit auf strategischer, operativer und taktischer Ebene sowie mit tiefgehender, technischer Erfahrung aus der Praxis die gesamte Bandbreite der Cybersicherheitsbedürfnisse seiner Kunden abdecken, einschließlich der Entwicklung neuer Technologien, sollten diese gebraucht werden. Toka ist in Tel Aviv, Israel, ansässig und wird u. a. von folgenden Investoren unterstützt: Andreessen Horowitz, Eclipse Ventures, Dell Technologies Capital, Entrée Capital und Launch Capital. Weitere Informationen finden Sie unter: tokagroup.com .