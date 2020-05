(shareribs.com) Chicago 19.05.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel uneinheitlich. Weizen fiel unter die Marke von 5,00 USD und kann sich auch im elektronischen Handel nicht verbessern. Das USDA veröffentlichte am Montag eine Reihe von Daten, die die Entwicklung der Preise am CBOT beeinflusste. So ist die Aussaat in den USA in der Woche bis zum 17. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...