marktEINBLICKE um 12: Ist die Coronakrise schon bald überstanden? - thyssenkrupp mit neuer Zukunftsstrategie

Der DAX pendelt am Dienstagmittag im Bereich der 11.000er-Marke seitwärts. Neue Kursgewinne könnten aber jetzt folgen, denn die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Mai für Deutschland das zweite Mal in Folge verbessert. Der entsprechende Index stieg von 28,2 Zählern im April auf nun 51,0 Punkte, erklärte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim. Im März waren die Konjunkturerwartungen auf einen Indexstand von -49,5 Punkten eingebrochen, hatten sich im April aber bereits wieder erholt. Für den DAX bestehen deshalb gute Chancen, dass schon in Kürze die nächste runde Kursmarke bei 12.000 Punkten in Angriff genommen wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 11.012 MDAX +0,3% 24.167 TecDAX -0,2% 3.028 SDAX +0,9% 10.794 Euro Stoxx 50 -0,2% 2.905

