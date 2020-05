Düsseldorf (ots) - Die NATURSTROM AG befindet sich in ihrem Kerngeschäft, der Energiebelieferung von Endverbrauchern, auf Wachstumskurs. 250.000 Haushalte, Unternehmen und Institutionen beliefert der Öko-Energieversorger mit grünem Strom."Kundinnen und Kunden Ökostrom zu liefern ist für uns kein Selbstzweck", erklärt Oliver Hummel, der im Vorstand der NATURSTROM AG den Geschäftsbereich Energiebelieferung verantwortet. "Für uns ging es immer schon darum, mit Einnahmen aus der Strombelieferung die Energiewende voranzubringen. Die nun 250.000 Haushalts- und Gewerbekunden sind dafür eine sehr gute Basis. Und jeder zusätzliche Kunde trägt dazu bei, dass wir noch mehr bewirken können."Je gelieferte Kilowattstunde investiert NATURSTROM einen festen Betrag in neue Öko-Kraftwerke und Innovationsprojekte. Auf diese Weise kommen jährlich rund 7 Mio. Euro zusammen, die der Öko-Energieversorger nach den Kriterien des Grüner Strom Labels für die Energiewende einsetzt. Das Label wird von BUND, NABU und weiteren führenden Umwelt- und Verbraucherverbänden getragen. Aus diesen Mitteln sowie durch weitere Investitionen im insgesamt dreistelligen Millionenbereich hat NATURSTROM bereits mehr als 300 Öko-Kraftwerke selbst realisiert oder durch verschiedene Arten der Unterstützung von Bürgerenergie-Partnern ermöglicht.Für die weitere Entwicklung ist Hummel zuversichtlich: "Die Nachfrage nach Ökostromtarifen ist ungebrochen hoch, wie zuletzt wieder mehrere Erhebungen gezeigt haben. Mangels definierter Mindeststandards ist Ökostrom allerdings auch auf dem Weg zum Standardprodukt im Energiemarkt. Dabei hat das Gros der Tarife leider keinerlei Nutzen für die Energiewende. Von diesen Angeboten grenzen wir uns seit jeher sehr bewusst durch hohe Standards ab."Zu den Kunden von NATURSTROM gehören neben Haushalten und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen auch verbrauchsstarke Mittelständler wie der Hosting- und Cloud-Anbieter IONOS, ein Tochterunternehmen der United Internet AG, und die u. a. für ihre Garagentore bekannte Hörmann Gruppe, die all ihre deutschen Produktionsstätten sowie die Zentrale von NATURSTROM versorgen lässt.Pressekontakt:Dr. Tim LoppeNATURSTROM AGPressesprecherTel +49 211 77900-363Mobil +49 177 2570504E-Mail loppe@naturstrom.dewww.naturstrom.dewww.twitter.com/NATURSTROM_AGOriginal-Content von: NATURSTROM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68075/4601066