Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta040/19.05.2020/12:30) - Vorstand und Aufsichtsrat haben heute die Konkretisierung der mit Adhoc-Mitteilung vom 7. Mai 2020 angekündigten Kapitalmaßnahmen beschlossen. Der Hauptversammlung soll eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 100:1 vorgeschlagen werden, so dass das Grundkapital anschließend noch aus 78.750 Aktien besteht. Anschließend soll eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 78.750 neuen Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre gegen Bareinlagen erfolgen. Der Bezugspreis ist noch nicht festgesetzt. Die Hauptversammlung am 29.06.2020 soll über diese Vorschläge entscheiden. Die Mittel sollen für administrative Aufwendungen verwendet werden. Der Hauptversammlung wird die Änderung der Firma in CBD Group AG vorgeschlagen. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich an aussichtsreichen Unternehmen aus diesem Sektor mehrheitlich zu beteiligen und hat zu diesem Zweck bereits Verhandlungen mit Unternehmen aufgenommen, die bereits profitabel sind. Für die Umsetzung des neuen Geschäftsmodells wird die Gesellschaft aus heutiger Sicht auf das zur Verfügung stehende genehmigte Kapital zurückgreifen.



Aussender: CLOCKCHAIN AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 30 2084 988 26 E-Mail: info@clockchain-ag.de Website: www.clockchain-ag.com



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589884200433



