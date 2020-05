Nach den kräftigen Kursgewinnen zu Wochenbeginn dürfte die Wall Street am Dienstag erst einmal eine Verschnaufpause einlegen. Die Vorbörsenindikation deutet auf einen etwas leichteren Start hin. Neben Gewinnmitnahmen dürften die Anleger wieder vorsichtiger agieren, denn angesichts der globalen Verwerfungen aufgrund der Pandemie bestehen nach wie vor erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft. Zum Wochenstart hatte das weltweit zu beobachtende Wiederhochfahren der Volkswirtschaften gemeinsam mit Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Impfstoff für große Kauflaune gesorgt.

"Die Anleger machen nach der gestrigen Euphorie über die mögliche Entwicklung eines Impfstoffes nun eine Verschnaufpause", so Hugh Gimber, Stratege bei J.P. Morgan Asset Management. Ein erfolgreicher Impfstoff würde den Weg für eine schnellere Erholung des Wirtschaftswachstums ebnen, aber es sei klar, dass es wohl noch ein langer Weg bis dahin sei.

Die Blicke der Anleger richten sich auf die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats, die für 16.00 Uhr (MESZ) angesetzt ist. Laut jüngsten Powell-Aussage verfügt die Notenbank noch über genug Instrumente zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise. "Wir werden die Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, auch wenn klar ist, dass diese Maßnahmen nur Teil einer breiteren Reaktion des öffentlichen Sektors sind", heißt es in dem bereits vorab veröffentlichten Redetext. Neue Programme kündigt Powell aber nicht an. An der Anhörung vor dem Ausschuss wird auch US-Finanzminister Steven Mnuchin teilnehmen.

Die Zahl der Corona-Todesfälle in den USA stieg derweil am Montag auf über 90.000, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. 1,5 Millionen Menschen in den USA haben sich demnach mit dem neuartigen Virus infiziert.

Konjunkturseitig steht noch vor Handelsbeginn die Veröffentlichung der Baubeginne bzw. Baugenehmigungen für April auf der Agenda. Ökonomen erwarten kräftige Rückgänge um 26 bzw. 27,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.

May 19, 2020

