Wien (www.fondscheck.de) - Marcin Adamczyk wird ab Juli neuer Head of Emerging Markets Debt (EMD) bei NN Investment Partners, so die Experten von "FONDS professionell".Er löse damit Edith Siermann ab, die neben ihrer Funktion als Head of Fixed Income & Responsible Investing bei NN IP seit November 2019 in Personalunion auch als Head of EMD fungiert habe. Adamczyk sei mit seinem Arbeitgeber jedenfalls bestens vertraut. Bereits zwischen 2013 und 2017 sei er bei NN Investment Partners tätig gewesen, damals als Lead-Portfoliomanager EMD-Local-Currency. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...