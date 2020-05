MOBOTIX AG: Geplante Veränderung im Aufsichtsrat der MOBOTIX AGDGAP-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie MOBOTIX AG: Geplante Veränderung im Aufsichtsrat der MOBOTIX AG19.05.2020 / 13:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorstand wurde vom Aufsichtsrat über geplante Veränderungen im Aufsichtsrat informiert. Die Herren Yuji Ichimura und Keiji Okamoto werden ihr Amt zum 30. Juni 2020 niederlegen. Die Herren Toshiya Eguchi und Tsuyoshi Yamazato sollen zum 1. Juli 2020 nachfolgen. Die gerichtliche Bestellung wird entsprechend beantragt. Herr Toshiya Eguchi, Executive Officer bei Konica Minolta, Inc., zuständig für den Bereich IoT Service Platform Development, Imaging-IoT Solution Business und Visual Solutions Business soll als Vorsitzender des Aufsichtsrats das Amt von Yuji Ichimura übernehmen. Herr Tsuyoshi Yamazato, General Manager, Solution Sales des Imaging-IoT Solution Business bei Konica Minolta, Inc., soll das Amt von Keiji Okamoto übernehmen. Beide Aufsichtsratsmitglieder müssen auf Antrag noch von dem zuständigen Registergericht bestätigt werden. Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Herren Toshiya Eguchi und Tsuyoshi Yamazato und bedankt sich bereits jetzt für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Herren Yuji Ichimura und Keiji Okamoto. Der Aufsichtsrat soll sich dann ab dem 1. Juli 2020, nach Bestätigung des zuständigen Registergerichts, aus Toshiya Eguchi, Tsuyoshi Yamazato und Olaf Jonas zusammensetzen.19.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1050535Ende der Mitteilung DGAP News-Service1050535 19.05.2020 CET/CEST