Der russische Energiekonzern Lukoil will auch in Zeiten niedriger Ölpreise an seinen Dividendenplänen festhalten. Der Ölriese plant eine Schlussdividende von 350 Rubel (ca. 4,40 Euro) auszuschütten (Stichtag: 10. Juli 2020). Damit summiert sich die Dividende bezogen auf das Gesamtjahr 2019 samt der Zwischendividende auf 542 Rubel (ca. 6,80 Euro). Vom aktuellen Kursniveau entspricht das einer Rendite von zehn Prozent.Die Ausschüttung fußt auf den starken Ergebnissen, die Lukoil 2019 erzielte: Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...