Die TUI-Aktie hat am Montag die Sonne gesehen. Ein Kursplus von fast 17 Prozent stand am Ende des gestrigen Handelstages bei "Tradegate" zu Buche. Spät am Abend teilten der Reisekonzern dann noch mit, dass man defizitäre Unternehmensteile restrukturieren, notfalls sich von ihnen trennen wolle. Bringt das neue Kursfantasie und der Aktie einen weiteren Schub? Analysten bleiben skeptisch.Die Commerzbank-Analysten haben zwar das Papier von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, aber das Kursziel - zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...