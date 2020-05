Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold musste gestern einen Rücksetzer hinnehmen. Zwar war die kanadische Börse aufgrund eines Feiertages geschlossen, doch in den USA wurde gehandelt. Dort gerieten nahezu alle großen Goldproduzenten mit dem Goldpreis unter Druck. Die Silberproduzenten hingegen setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Für Barrick Gold wird es schon in wenigen Wochen ernst.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das in Papua-Neuguinea angerufene Gericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...