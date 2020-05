Vancouver, B.C. Corvus Gold Inc. ("Corvus" oder das "Unternehmen") - (TSX: KOR, OTCQX: CORVF) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/corvus-gold-inc/ gibt bekannt, dass das Unternehmen geophysikalische Messungen im Gebiet des Mother Lode Trend eingeleitet hat, um in seine Explorationsmodelle für den Erzgürtel auch auf Distriktebene gesammeltes Datenmaterial einfließen zu lassen (Abbildung 1). Mit dem stark erweiterten Umfang der Messungen sowie weiteren laufenden regionalen Studien und Datenerfassungen soll das enorme Potenzial für Neuentdeckungen im gesamten Erzgürtel sowie im weiteren Umfeld der Goldregion Bullfrog auf effektive und effiziente Weise ausgeschöpft werden.Zusätzlich hat Corvus seinen Grundbesitz östlich von AngloGold Ashantis Neuentdeckung Silicon und nördlich einer neuen großen Claimgruppe, die vor kurzem von Kinross Gold abgesteckt wurde, erweitert (Abbildung 1). Sowohl im Erzgürtel als auch in der Region Bullfrog ist generell eine rasche Zunahme der Explorationsaktivitäten zu beobachten; Corvus, AngloGold Ashanti und Coeur Mining haben neue Claims abgesteckt und es wurden auch neue Anträge auf Bewilligung der Betriebsplanung für umfassende Bohrprogramme eingebracht.Abbildung 1. Neue geophysikalische AMT-Messung im Erzgürtel Mother Lode und neue Besitzanteile von Corvus und anderen auf Distriktebene mit neuen ZielenPotenzial für neue intrusionsbezogene, sedimentgebundene und epithermale Goldentdeckungen in der gesamten Goldregion BullfrogIn den vergangenen zwei Jahren hat Corvus in seinem Konzessionsgebiet Mother Lode erfolgreich eine neue, große und potentiell ausbaufähige Goldlagerstätte definiert. Diese Neuentdeckung hat vor kurzem eine enge Beziehung zwischen Intrusion und Struktur in der Tiefe aufgezeigt, die direkt mit der darüber liegenden, sedimentgebundenen Goldlagerstätte in Verbindung steht. Corvus glaubt daher, dass der Erzgürtel Mother Lode distal noch eine weitere höhergradige epithermale Mineralisierung bzw. Erzgänge und Trümmerzonen beherbergt. Die große Neuentdeckung Central Intrusive Zone (CIZ) unterhalb der Lagerstätte Mother Lode befindet sich in einem einzigartigen und noch kaum explorierten geologischen Umfeld, innerhalb einer ausgedehnten Goldbergbauregion mit ehemaligen Produktionsstätten. Zuletzt waren AngloGold Ashanti nördlich und Coeur Mining westlich von Mother Lodemit weiteren Neuentdeckungen auf Distriktebene erfolgreich; diese könnten neue Hinweise auf das Potenzial innerhalb dieses neuen Goldexplorationsziels liefern. Corvus hat im gesamten Erzgürtel Mother Lode vorteilhafte Alterierungen und Wirtsgesteine projektiert; es besteht die Möglichkeit, dass sich in den vom Unternehmen kontrollierten Gebieten noch weitere intrusionsbezogene/hydrothermale, sedimentgebundene Goldlagerstätten und Erzgänge/Trümmerzonen befinden.Corvus Gold will mit Hilfe seiner geplanten geophysikalischen AMT-Messung (audio-magnetotellurische Messung) kritische Gesteinsformationen und Strukturmerkmale identifizieren, die ideale Voraussetzungen für das Vorkommen einer Goldmineralisierung vom Typ Mother Lode und Bullfrog bieten; außerdem sollen disruptive Intrusionsvorgänge erfasst werden, die als thermale Triebkräfte für das Entstehen der Systeme fungieren könnten. Zusätzlich wurden im Zuge der obertägigen Explorationsaktivitäten in den Corvus-Claims, die östlich und südlich von AngloGolds Entdeckung Silicon abgesteckt wurden, neue Zielzonen für die weitere Exploration und für mögliche Testbohrungen in der Zukunft definiert.Jeffrey Pontius, President und CEO von Corvus, meint dazu: "Die derzeit von Corvus im Erzgürtel Mother Lode durchgeführten Explorationsmaßnahmen versetzen das Unternehmen in die Lage, in einem der wichtigsten Goldgürtel der Bergbauregion Bullfrog neue Goldvorkommen vom Typ Mother Lode und Bullfrog zu definieren und zu erkunden. Neue Explorationsergebnisse aus den Tiefen des Systems Mother Lode zeigen nach wie vor Potenzial für die Erweiterung der Lagerstätte und für die Erfassung von kritischen Daten für eine mögliche Definition neuer Vorkommen auf. Im Zuge des weiteren Ausbaus von Mother Lode und neuer Entdeckungen sowohl innerhalb des Erzgürtels als auch auf Distriktebene rechnen wir mit einem anhaltend starken Interesse seitens vieler Produzenten, die nach Projekten für den obertägigen Goldbergbau in einem sicheren Rechtssystem mit einer gut entwickelten Infrastruktur suchen. Die ambitionierten Explorationsprogramme von Corvus und die Lagerstätten, die bisher bei North Bullfrog und Mother Lode definiert wurden, spielen bei der Reaktivierung der Bergbauregion Bullfrog zu einem potentiellen, neuen und wichtigen Goldproduktionszentrum Nevadas eine entscheidende Rolle. Nachdem sich immer mehr Unternehmen an der Exploration auf Distriktebene beteiligen und die Exploration immer rascher Ergebnisse liefert, ist dieses Ziel in greifbare Nähe gerückt."Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle/QualitätssicherungJeffrey A. Pontius (CPG 11044), hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen, welche die Basis für diese Pressemeldung bilden, beaufsichtigt und deren Veröffentlichung genehmigt. Herr Pontius steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Corvus, da er CEO & President des Unternehmens ist und sowohl Stammaktien als auch Aktienoptionen für Mitarbeiter besitzt.Carl E. Brechtel, (Nevada PE 008744 und eingetragenes Mitglied 353000 von SME), hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die Umsetzung der in dieser Pressemeldung beschriebenen Arbeiten koordiniert und deren Veröffentlichung genehmigt. Herr Brechtel steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Corvus, da er COO des Unternehmens ist und sowohl Stammaktien als auch Aktienoptionen für Mitarbeiter besitzt.Für die Planung und Beaufsichtigung der Arbeiten bei Mother Lode war Mark Reischman zuständig. Er ist bei Corvus als Explorationsleiter für Nevada verantwortlich und beaufsichtigt sämtliche Arbeitsbereiche, einschließlich der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter haben alle Proben vor Versiegelung und Transport protokolliert und nachverfolgt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle wird den einzelnen Probenlieferungen zertifiziertes, standardisiertes Referenzmaterial in Form von Blindproben sowie Leerproben hinzugefügt. Alle Erzprobenlieferungen werden versiegelt und zur Aufbereitung und zur Analyse in das Labor von American Assay Laboratories (AAL) in Reno, Nevada verbracht.. AAL steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen. Das Qualitätssystem von AAL erfüllt die Kriterien der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025:1999. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Reagenzien-Leerproben, Referenzmaterial und Probenreplikaten kontrolliert. Zuletzt werden repräsentative Duplikate (Blindproben) entweder an AAL oder an ein ISO-zertifiziertes Drittlabor zur weiteren Qualitätskontrolle übergeben. Herr Pontius, ein qualifizierter Sachverständiger, hat die Daten, die den hierin veröffentlichten Informationen zugrunde liegen, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, geprüft, indem er die Berichte von AAL, die Methoden, die Ergebnisse sowie alle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle angewendeten Verfahren gemäß der Branchenpraxis geprüft hat, und alle Aspekte waren seinem professionellen Urteil nach konsistent und genau. Beim Verifizierungsprozess gab es keine Einschränkungen.Scott E. Wilson, CPG (10965), ein eingetragenes Mitglied von SME (4025107) und President von Resource Development Associates Inc., ist ein unabhängiger beratender Geologe, der auf Berichte über Mineralreserven- und Mineralressourcenberechnungen, Analysen von Bergbauprojekten und Bewertungen von Kaufprüfungen spezialisiert ist. Er fungiert als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist der Hauptautor des technischen Berichts (Technical Report) für die Mineralressourcenschätzung und hat die Mineralressourcenschätzung, die in dieser Pressemitteilung zusammengefasst sind, geprüft und genehmigt. Herr Wilson kann in den Bereichen Tagebau, Mineralressourcenschätzung und strategische Minenplanung eine Erfahrung von über 29 Jahren vorweisen. Herr Wilson ist President von Resource Development Associates Inc. und gemäß National Instrument 43-101 vom Unternehmen unabhängig.Herr Wilson, ein qualifizierter Sachverständiger, hat die Daten, die den hierin veröffentlichten Informationen zugrunde liegen, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, geprüft, indem er die Berichte von AAL, die Methoden, die Ergebnisse sowie alle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle angewendeten Verfahren gemäß der Branchenpraxis geprüft hat, und alle Aspekte waren seinem professionellen Urteil nach konsistent und genau. Beim Verifizierungsprozess gab es keine Einschränkungen.Metallurgische Untersuchungen an Proben von North Bullfrog und Mother Lode wurden von McClelland Analytical Services Laboratories Inc. aus Sparks (Nevada) ("McClelland") durchgeführt. McClelland ist eine gemäß ISO 17025 akkreditierte Einrichtung, die quantitative chemische Analysen zur Unterstützung von metallurgischen, Explorations- und Umweltprüfungen unter Anwendung klassischer Methoden und moderner Analysegeräte bietet. McClelland hat die Anforderungen der IAS Accreditations Criteria for Testing Laboratories (AC89) erfüllt, hat die Konformität mit der ANS/ISO/IEC-Norm 17025:2005, allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabors, nachgewiesen und ist seit 12. November 2012 akkreditiert. Hazen Research Inc. ("Hazen"), ein unabhängiges Labor, hat Flotations-, AAO- und Cyanidlaugungstests an Proben der Sulfidmineralisierung in der Zone YellowJacket und dem Gebiet Swale der Sierra Blanca sowie Rösttests am Flotationskonzentrat von Mother Lode durchgeführt. Hazen besitzt Analysezertifikate von staatlichen Aufsichtsbehörden und der US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, die "EPA"). Hazen nimmt an Leistungsbewertungsstudien zum Nachweis der Kompetenz teil und unterhält einen großen Bestand an Standard-Referenzmaterialien des National Institute of Standards and Technology (das "NIST"), des Canadian Centre for Mineral and Energy Technology (das "CANMET"), der EPA und anderer Quellen. Das QS-Programm von Hazen wurde hinsichtlich der Konformität mit den anwendbaren Anforderungen und Normen entwickelt, auf die in 10 CFR 830.120, Unterabschnitt A, der Qualitätssicherungsanforderungen vom 1. Januar 2002 verwiesen wird. Die Druckoxidationstestarbeiten an Konzentratproben von Mother Lode wurden von Resource Development Inc. aus Wheatridge (Colorado) durchgeführt.Weitere Details finden Sie im technischen Bericht (Technical Report) mit dem Titel Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the Integrated Mother Lode and North Bullfrog Projects, Bullfrog Mining District, Nye County, Nevada vom 1. November 2018, der am 8. November 2018 geändert und mit Wirksamkeitsdatum 18. September 2018 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlicht wurde.Über die Projekte North Bullfrog & Mother Lode in NevadaCorvus besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Projekt North Bullfrog, das sich über eine Grundfläche von rund 90,5 km² im Süden Nevadas erstreckt. Die Liegenschaft setzt sich aus einer Reihe von privaten Schürfrechten mit patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen und 1.134 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen zusammen. Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur; es grenzt unmittelbar an eine wichtige Straßenverbindung und ist mit einer Stromversorgung und umfangreichen Wasserrechten ausgestattet. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine kontrollierende Beteiligung an 445 nicht patentierten staatlichen Bergbaukonzessionen im Projekt Mother Lode, das eine Grundfläche von rund 36,5 km2 umfasst und sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens befindet. Die gesamten zu 100 Prozent im Besitz von Corvus befindlichen Flächen erstrecken sich nun über 127 Quadratkilometer und beherbergen zwei neue große Goldentdeckungen in Nevada.Mit Wirkung vom 18. September 2018 enthalten die kombinierten Projekte Mother Lode und North Bullfrog eine gemessene Mineralressource für die Mühle von 9,3 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,59 Gramm Gold pro Tonne, die 475.000 Unzen Gold enthält, angezeigte Mineralressourcen für die Mühle von 18,2 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,68 Gramm Gold pro Tonne, die 988.000 Unzen Gold enthalten, sowie eine abgeleitete Mineralressource für die Mühle von 2,3 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,61 Gramm Gold pro Tonne, die 118.000 Unzen Gold enthält. Darüber hinaus enthält das Projekt - ebenfalls mit Wirkung vom 18. September 2018 - eine gemessene Mineralressource für Oxidmaterial, die mit Haufenlaugung von 34,6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,27 Gramm Gold pro Tonne, förderbare 305.000 Unzen Gold enthält, eine angezeigte Mineralressourcen für Oxidmaterial, die mit Haufenlaugung von 149,4 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,24 Gramm Gold pro Tonne, förderbare 1.150.000 Unzen Gold enthält, sowie eine abgeleitete Mineralressource für Oxidmaterial, die für Haufenlaugung von 78,7 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,26 Gramm Gold pro Tonne, förderbare 549.000 Unzen Gold enthält.Über Corvus Gold Inc.Corvus Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich bei seinen Aktivitäten auf die Projekte mit kurzfristig förderbaren Gold- und Silbervorkommen in den Regionen North Bullfrog und Mother Lode die in Nevada konzentriert. Corvus hat die Absicht, seinen Unternehmenswert durch Neuentdeckungen und durch die Erweiterung seiner Projekte zu steigern, um in einem wachstumsstarken Gold- und Silbermarkt optimal von der Entwicklung des Aktienkurses zu profitieren.Im Auftrag vonCorvus Gold Inc.(gezeichnet) Jeffrey A. PontiusJeffrey A. Pontius,President & Chief Executive OfficerAnsprechpartner: Ryan KoInvestor RelationsE-Mail: info@corvusgold.comTel: 1-844-638-3246 (gebührenfrei) oder (604) 638-3246In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Sämtliche hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich des Voranschreitens und der Erschließung unseres Projekts Mother Lode und der Erweiterung unseres Bohrprogramms; Pläne für Bohrungen; Erwartungen hinsichtlich und Potenzial für zusätzliche Ressourcen oder Mineralisierung; Erwartungen hinsichtlich des Potenzials für einen zukünftigen Tagebau- und Untertagebau; Erwartungen hinsichtlich der Art der Mineralisierung; Aktualisierungen des Erschließungsfortschritts beim Projekt Mother Lode; das Potenzial für neue Entdeckungen und Lagerstätten und erwartete Potenzialsteigerungen eines Systems; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Erweiterung des Bergbaugebiets Bullfrog; erwarteter Inhalt, Beginn und Kosten von Explorationsprogrammen, erwartete Ergebnisse des Explorationsprogramms sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Begriffen wie "glauben", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "schätzen", "postulieren" und ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Grund dafür können verschiedene Faktoren sein, wie z.B. Unterschiede in der Art, der Beschaffenheit und der Größe der vorliegenden Rohstofflagerstätten; Schwankungen im Markpreis von Mineralprodukten, die das Unternehmen herstellt oder deren Herstellung geplant ist; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die notwendigen Genehmigungen, Zulassungen oder Autorisierungen für seine Aktivitäten in den Konzessionsgebieten zu erhalten; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Rohstoffe aus seinen Konzessionen erfolgreich und in profitabler Weise herzustellen; das geplante Wachstum; die Aufbringung erforderlicher Mittel bzw. die Umsetzung seiner Geschäftsstrategien; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Mai 2019 endende Geschäftsjahr, das bei bestimmten Wertpapierkommissionen in Kanada eingereicht wurde, und in den jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") angegeben sind. Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf der Webseite www.sedar.com verfügbar. Einreichungen bei der SEC können unter www.sec.gov abgerufen werden. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen - einschließlich die Fachberichte zu den Mineralkonzessionen des Unternehmens - zu prüfen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2210131058