Die Infineon-Aktie befindet sich seit dem Corona-Crash in einem Aufwärtstrend. Für ein frisches Kaufsignal muss die Aktie nachhaltig über das Verlaufshoch vom 8. Mai bei 18,58 Euro steigen. Die nächste charttechnische Unterstützung wartet im Bereich um 17 Euro. Es bleibt wie es ist: Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sind enorm und gehen auch an Infineon nicht spurlos vorbei. Vor allem in dem für den Konzern wichtigen Bereich Automotive werden im laufenden Jahr starken Einschnitte erwartet. ...

