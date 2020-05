In wenigen Tagen steht die nächste turnusmäßige Indexüberprüfung der Deutschen Börse an. Die Börsenhüter schauen dann, ob sich im DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX etwas ändern muss. Bei den Blue Chips droht der Lufthansa-Aktie der Abstieg aus der 1. Börsenliga. Nach Einschätzung von JPMorgan könnte die Airline von einem Immobilienunternehmen ersetzt werden.Nachdem die Lufthansa-Aktie in diesem jahr deutlich an Wert verloren hat (über 50 Prozent), läuft das Unternehmen Gefahr, bei der nächsten vierteljährlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...