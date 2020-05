Karten erreichen mit der PCIe 4.0-Architektur eine maximale Übertragungsrate von 4 GB/s

Die SD Association gab heute bekannt, dass die SD 8.0-Spezifikation für SD Express-Speicherkarten noch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erhält, indem sie die verbreitete Spezifikation PCI Express (PCIe) 4.0 verwendet, die eine maximale Datenübertragungsrate von fast 4 Gigabyte pro Sekunde (GB/s) bietet. Diese Karten in voller Größe verwenden weiterhin das Protokoll der oberen Schicht NVMe Express (NVMe), das einen erweiterten Mechanismus für Speicherzugriffe ermöglicht. Wie gewohnt bewahren SD Express-Speicherkarten der SD 8.0-Spezifikation die Abwärtskompatibilität.

"Die Verwendung noch schnellerer PCIe- und NVMe-Architekturen zur Erzielung höherer Übertragungsgeschwindigkeiten durch SD Express schafft mehr Möglichkeiten für Geräte, SD-Speicherkarten zu verwenden", sagte Mats Larsson, Senior Market Analyst bei Futuresource. "Diese Kombination bewährter und bekannter Technologien vereinfacht bei zukünftigen Produktdesigns, die Vorteile von Wechselspeichern auf neue Art und Weise zu nutzen."

SD Express-Gigabyte-Geschwindigkeiten bieten neue Speichermöglichkeiten für Geräte mit hohen Leistungsanforderungen in einer Vielzahl von Branchen. Die Karten können große Datenmengen bewegen, die von datenintensiver drahtloser oder drahtgebundener Kommunikation, Superzeitlupen-Video, kontinuierlichem RAW-Burst-Modus und 8K-Videoaufnahme und -wiedergabe, 360-Grad-Kameras/Videos, geschwindigkeitshungrigen Anwendungen, die auf Karten und mobilen Computergeräten laufen, sich ständig weiterentwickelnden Spielsystemen, Mehrkanal-IoT-Geräten und Automobilen erzeugt werden, um nur einige zu nennen. SD Express wird zunächst in Form von SDHC-, SDXC- und SDUC-Speicherkarten angeboten.

"Durch die drastische Erhöhung der Geschwindigkeiten für SD Express geben wir Geräteherstellern und Systementwicklern mehr Speicheroptionen", sagte Hiroyuki Sakamoto, Präsident der SDA. "SD 8.0 könnte noch mehr Möglichkeiten für besonders leistungsstarke Lösungen mit Wechselspeicherkarten eröffnen."

"PCI-SIG begrüßt, dass die SDA weiterhin noch schnellere PCIe-Technologiekonfigurationen mit der PCIe 4.0-Schnittstelle und Dual Lanes für eine der führenden austauschbaren Speicherkarten SD einführt", sagte Al Yanes, Präsident und Vorsitzender von PCI-SIG. "PCIe-Spezifikation-Konformitätstests sind heute bei den größten Testanbietern verfügbar und bieten einen erheblichen Vorteil für jeden, der neue PCIe-Technologien einsetzt."

"NVMe ist die branchenweit anerkannte Performance-SSD-Schnittstelle zwischen Client und Datenzentrum und wird in Millionen von Einheiten ausgeliefert", erklärte Amber Huffman, Vorsitzende von NVM Express Inc. "Die Verbraucher werden davon profitieren, dass die SD Association die Umsetzung der NVMe-Basisspezifikation für ihre neuesten SD Express-Karten fortsetzt."

SD Express verwendet die bekannte PCIe 4.0-Spezifikation und die neueste NVMe-Spezifikation (bis zur Version 1.4), die von PCI-SIG bzw. NVM Express festgelegt werden. Die SD 8.0-Spezifikation bietet zwei Optionen der Übertragungsgeschwindigkeit für SD Express-Speicherkarten. Die beiden Übertragungsgeschwindigkeiten werden durch die Unterstützung von entweder PCIe 3.0 x2 oder PCIe 4.0 x1 Architekturen mit bis zu ~2 GB/s und PCIe 4.0 x2 Technologie mit bis zu 4 GB/s erreicht. SD Express-Karten mit PCIe 4.0 x1-Architektur verwenden den gleichen Formfaktor, der für Karten der SD 7.0-Spezifikation definiert ist, mit einer zweiten Reihe von Pins, um Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2 GB/s zu erreichen. SD Express-Karten mit Unterstützung von zwei PCIe-Lanes (PCIe 3.0 x2- oder PCIe 4.0 x2-Technologien), haben drei Pin-Reihen.

Die SDA erleichtert die Einführung von SD Express und ermöglicht den Unternehmen, vorhandene Testgeräte zu nutzen und Kosten bei der Produktentwicklung zu sparen. Weiterhin bietet die SD 8.0-Spezifikation Systementwicklern Zugang zu PCIe- und NVMe-Technologien wie Bus Mastering, Multi Queue (ohne Sperrmechanismus) und Host Memory Buffer.

Zwei überarbeitete Whitepapers, "SD Express-Speicherkarten mit PCIe- und NVMe-Schnittstellen" und "SD Express- und microSD Express-Speicherkarten: Die beste Wahl für Ihre zukünftigen Produktdesigns" bieten einen detaillierten Einblick in die durch SD Express geschaffenen Möglichkeiten. Mehr Informationen sind auf unserer Webseite verfügbar.

