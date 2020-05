Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die kräftige Erholung an den Aktienmärkten erwischt die internationalen Fondsmanager auf dem falschen Fuß: "Der Pain-Trade liegt auf der Upside", so die Bank of America (BofA) mit Blick auf die Ergebnisse der neuen Umfrage in der Branche. Die Fondsmanager seien "extrem bearish", so das Haus.

Lediglich 10 Prozent der Fondsmanager bewerten die laufende Rally als V-Erholung, 68 Prozent sehen sie lediglich als Bärenmarkt-Rally. Die Cash-Quote ist zwar gegenüber der April-Umfrage leicht auf 5,7 von 5,9 Prozent zurückgegangen, damit liegt sie aber immer noch deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 4,7 Prozent.

Die Bond-Allokation ist so hoch wie zuletzt im Juli 2009, die Strategie "long USA gegen short Europa" so stark aufgesetzt wie seit Juni 2012 nicht mehr.

Den möglichen Katalysator für eine V-Erholung sehen die Befragten in einem Durchbruch in der Impfstoff-Forschung.

Aus konträrer Sicht böten sich Positionen auf weiter steigende Aktienkurse an und Positionen "long Europa gegen short USA", so die Bank of America.

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2020 07:37 ET (11:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.