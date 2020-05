Neuer historischer Höchststand! Am Montag kletterte der Goldpreis in Euro kurzfristig auf mehr als 1.631 Euro pro Feinunze (31,1 Gramm). Offenbar glauben vielen Investoren, dass die Corona-Krise noch lange nicht überstanden ist und suchen deshalb vermehrt nach als "sicher" geltenden Anlagen. Zudem hatte die amerikanische Notenbank Fed gestern eine Konjunkturwarnung herausgegeben. Am Montagvormittag ...

