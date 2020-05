marktEINBLICKE Buch-Tipps: Gewappnet für alle Lebenslagen

Sabbatical

Die Berufswelt dreht sich immer schneller. Nicht wenige Menschen wollen zumindest auf Zeit aus diesem Hamsterrad entfliehen. Sei es, um endlich die langersehnte Weltreise zu machen, sich mehr um seine Gesundheit zu kümmern oder einem anderen Projekt zu widmen. Doch viele scheuen sich, ihren Wunsch in die Tat umzusetzen. Sei es, weil sie nicht wissen, wie sie ein solches Sabbatical gestalten können oder wie der Einstieg überhaupt gelingen kann. Andrea Oder zeigt passende Modelle und erklärt Schritt für Schritt, wie ein Sabbatical gelingt und wie die beruflichen und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden können.

ISBN: 978-3-5935-1001-9 - 19,95 EUR

Der Alleskönner: Das ultimative Männerbuch für alle Lebenslagen

Der Guide für Männer in allen Lebenslagen: Wie legt man mit dem Auto eine 180-Grad-Wende hin? Wie geht man mit der Freundin um, wenn man mal wieder ihren Geburtstag vergessen hat? Wie überlebt man eine Lawine? Wie öffnet man eine Flasche Bier, wenn gerade kein Flaschenöffner zur Hand ist? Werden Sie ein "Alleskönner" auf allen Gebieten. Tipps, Tricks und Anleitungen für Extremsituationen, Lebensbewältiger und Beziehungsbändiger liefert dieses unterhaltsame Männer-Buch. Witzig geschrieben mit vielen Fallstudien und Illustrationen.

ISBN: 978-3-8338-6403-2 - 19,99 EUR

Habitus: Sind Sie bereit für den Sprung nach ganz oben?

Wer den Sprung ganz nach oben schaffen will, merkt schnell: Leistung alleine reicht nicht. Doris Märtin zeigt ihren ambitionierten Lesern, worauf es wirklich ankommt - den richtigen Habitus. Viele Menschen verbinden damit gute Manieren, die richtige Kleidung, vielleicht auch Statussymbole wie Autos oder Uhren, die den Blick auf sich ziehen. Aber Habitus ist viel mehr als die äußere Wirkung. Märtin entschlüsselt in ihrem Buch die sieben Kapitalformen des Habitus: Wissen, Geld, soziales Umfeld, Kultur, Sprache, Körper und Geist. Alle sieben Bereiche beeinflussen den Habitus und lassen sich gezielt auf- und ausbauen.

ISBN: 978-3-593-50983-9 - 22,95 EUR

Minimal Life - Mit weniger zu mehr

Die Youtuberin Rachel Aust ist passionierte Minimalistin und beschäftigt sich seit langem vor allem mit den Themen Veränderungen im Alltag, Fitness und Gesundheit. In ihrem Buch "Minimal Life" zeigt sich anschaulich auf, wie man es schafft, sich von allem Überflüssigem zu befreien und innerlich wie äußerlich einen Zustand der Aufgeräumtheit zu erreichen. Egal, ob die Wohnung, der Kleiderschrank, der Terminkalender oder die digitale Freundesliste zu voll sind - Aust hat zu allem im Rahmen eines 30-Tage-Programms einen Tipp parat. Passend zum Titel beschränkt sich die Autorin auf 144 Seiten und erläutert darin dennoch detailliert, wie einfach der Start in ein minimales Leben ist.

ISBN: 978-3-8310-3758-2 - 12,95 EUR

Entscheiden ist einfach

Wir treffen jeden Tag etwa 20.000 Entscheidungen. Die meisten davon fallen uns leicht: Tee oder Kaffee, Anzug oder Kombination, Fisch oder Fleisch? Bei wichtigeren Entscheidungen tun wir uns jedoch oft schwer. Der Grund: Sie haben große Auswirkungen auf unser Leben. Wir fühlen uns gestresst, können nicht schlafen, denken an nichts anderes mehr. Endlos wägen wir das Für und Wider ab und schaffen es nicht, die bessere Alternative auszuwählen. Dabei geht es ganz einfach - vorausgesetzt, man weiß wie es geht. Philip Meissner verdeutlicht in seinem Buch, wie man in sieben Schritten schnell zu einer guten und selbstbewussten Entscheidung kommt.

ISBN: 978-3-593-51061-3 - 20,00 EUR

Bullshit Jobs

John Maynard Keynes prophezeite im Jahr 1930, dass durch den technischen Fortschritt heute niemand mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten müsse. Die Gegenwart sieht anders aus: Immer mehr überflüssige Jobs entstehen, Freizeit und Kreativität haben keinen Raum - und das, obwohl die Wirtschaft immer produktiver wird. Ein solcher Bullshit-Job ist also eine Beschäftigungsform, die so völlig sinnlos, unnötig oder schädlich ist, dass selbst der Arbeitnehmer ihre Existenz nicht rechtfertigen kann. Es geht also gerade nicht um Jobs, die niemand machen will, sondern um solche, die eigentlich niemand braucht. David Graeber zeigt in seinem Bestseller auf, welche Konsequenzen diese Entwicklung für unsere Gesellschaft hat.

ISBN: 978-3-608-98245-9 - 12,00 EUR