Bonn (ots) - Wochenlang legte die Corona-Pandemie das Leben lahm. Die Mobilität wurde auf ein Minimum reduziert, Ärzte, Pfleger und Verkäufer im Supermarkt wurden als systemrelevant bezeichnet. Zahlreiche Arbeitnehmer übten den Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung. Milliardenschwere Rettungspakete wurden geschnürt um die Wirtschaft zu stützen. Langsam kehrt nun das Leben zurück in den Alltag. Ein Leben mit dem Virus, aber ohne Lockdown.Was wird sich nun ändern, was muss sich ändern? Wirtschaften wir in Zukunft klimafreundlicher? Ersetzt das Homeoffice die zahlreichen Geschäftsreisen?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Diana Kinnert, CDU-Politikerin und Unternehmerin- Franziska Heinisch, Generationen Stiftung- Frank A. Meyer, Publizist